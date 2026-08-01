Дощитиме лише на Заході, але припече до +35: яку погоду прогнозують на 2 серпня
На неділю, 2 серпня, в Україні прогнозують переважно суху та спекотну погоду. Невеликий дощ можливий лише у низці західних областей.
Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.
Яку прогнозують погоду?
За прогнозом синоптиків, невеликий дощ очікується у Волинський, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. В інших регіонах країни переважатиме сонячна або малохмарна погода, без опадів.
Уночі температура повітря коливатиметься від +16 до +25 градусів залежно від регіону. Найпрохолодніше вночі буде у західних та північно-східних областях.
У денні години повітря прогріється до +27…+35 градусів. Найвищі температурні позначки очікуються також на Заході країни. У центральних, південних і східних регіонах переважно буде +29...+33 градуси, а на північному сході – +25...+29 градусів.
Температура повітря в обласних центрах
- Київ +30…+32;
- Ужгород +32…+34;
- Львів +28…+31;
- Івано-Франківськ +29…+31;
- Тернопіль +30…+32;
- Чернівці +33…+35;
- Хмельницький +30…+32;
- Луцьк +27…+29;
- Рівне +29…+31;
- Житомир +30…+32;
- Вінниця +30…+32;
- Одеса +26…+28;
- Миколаїв +30…+32;
- Херсон +29…+31;
- Сімферополь +28…+30;
- Кропивницький +29…+31;
- Черкаси +27…+29;
- Чернігів +29…+31;
- Суми +25…+27;
- Полтава +27…+29;
- Дніпро +27…+29;
- Запоріжжя +29…+31;
- Донецьк +27…+29;
- Луганськ +27…+29;
- Харків +26…+28.
Нагадаємо, на Європу насувається "тепловий купол", який стискатиме гаряче повітря ближче до земної поверхні та підвищуватиме температуру повітря. За словами синоптика Віталія Постриганя, період сильної спеки триватиме щонайменше до 7 серпня.