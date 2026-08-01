Дощитиме лише на Заході, але припече до +35: яку погоду прогнозують на 2 серпня

На неділю, 2 серпня, в Україні прогнозують переважно суху та спекотну погоду. Невеликий дощ можливий лише у низці західних областей.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Яку прогнозують погоду?

За прогнозом синоптиків, невеликий дощ очікується у Волинський, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. В інших регіонах країни переважатиме сонячна або малохмарна погода, без опадів.

Уночі температура повітря коливатиметься від +16 до +25 градусів залежно від регіону. Найпрохолодніше вночі буде у західних та північно-східних областях.

У денні години повітря прогріється до +27…+35 градусів. Найвищі температурні позначки очікуються також на Заході країни. У центральних, південних і східних регіонах переважно буде +29...+33 градуси, а на північному сході – +25...+29 градусів.

Температура повітря в обласних центрах

Київ +30…+32;

Ужгород +32…+34;

Львів +28…+31;

Івано-Франківськ +29…+31;

Тернопіль +30…+32;

Чернівці +33…+35;

Хмельницький +30…+32;

Луцьк +27…+29;

Рівне +29…+31;

Житомир +30…+32;

Вінниця +30…+32;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +30…+32;

Херсон +29…+31;

Сімферополь +28…+30;

Кропивницький +29…+31;

Черкаси +27…+29;

Чернігів +29…+31;

Суми +25…+27;

Полтава +27…+29;

Дніпро +27…+29;

Запоріжжя +29…+31;

Донецьк +27…+29;

Луганськ +27…+29;

Харків +26…+28.

Прогноз погоди на 2 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, на Європу насувається "тепловий купол", який стискатиме гаряче повітря ближче до земної поверхні та підвищуватиме температуру повітря. За словами синоптика Віталія Постриганя, період сильної спеки триватиме щонайменше до 7 серпня.