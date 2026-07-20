Пригріє до +33, значні дощі та можливий град: яку погоду прогнозують на 21 липня
У вівторок, 21 липня, в Україні прогнозують мінливу хмарність. Частину регіонів накриють значні дощі, а також грози та можливі шквали.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
Який прогноз погоди?
За даними синоптиків, помірні дощі з грозами очікуються у більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині. Вдень в окремих районах прогнозують значні дощі, град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
Вітер буде північного напрямку, а в західних і північних областях – західного. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря на Півдні та Сході країни вночі становитиме +16...+21 градус. Вдень воно прогріється до +28...+33 градусів. У решті областей очікується +13...+18 градусів уночі та +23...+28 градусів вдень. Дещо прохолодніше буде на заході країни, де денна температура становитиме +20...+25 градусів.
Яка буде температура повітря в обласних центрах?
- Київ +25…+27
- Ужгород +22…+24
- Львів +19…+21
- Івано-Франківськ +21…+23
- Тернопіль +20…+22
- Чернівці +24…+26
- Хмельницький +22…+24
- Луцьк +20…+22
- Рівне +20…+22
- Житомир +22…+24
- Вінниця +22…+24
- Одеса +24…+26
- Миколаїв +27…+29
- Херсон +25…+27
- Сімферополь +27…+29
- Кропивницький +26…+28
- Черкаси +25…+27
- Чернігів +23…+25
- Суми +23…+25
- Полтава +23…+25
- Дніпро +25…+27
- Запоріжжя +28…+30
- Донецьк +30…+32
- Луганськ +31…+33
- Харків +25…+27
Раніше синоптик Іван Семиліт зазначав, що у перші дні цього тижня подекуди очікуються короткочасні літні дощі з грозами. Водночас найвищі температурні значення будуть на південному сході країни. Днями там стовпчики термометрів підмінуться до спекотних +34 градусів.