Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Пригріє до +33, значні дощі та можливий град: яку погоду прогнозують на 21 липня
20 липня, 20:16
2

Пригріє до +33, значні дощі та можливий град: яку погоду прогнозують на 21 липня

Дарія Черниш

У вівторок, 21 липня, в Україні прогнозують мінливу хмарність. Частину регіонів накриють значні дощі, а також грози та можливі шквали.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Який прогноз погоди?

За даними синоптиків, помірні дощі з грозами очікуються у більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині. Вдень в окремих районах прогнозують значні дощі, град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер буде північного напрямку, а в західних і північних областях – західного. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря на Півдні та Сході країни вночі становитиме +16...+21 градус. Вдень воно прогріється до +28...+33 градусів. У решті областей очікується +13...+18 градусів уночі та +23...+28 градусів вдень. Дещо прохолодніше буде на заході країни, де денна температура становитиме +20...+25 градусів.

Яка буде температура повітря в обласних центрах?

  • Київ +25…+27
  • Ужгород +22…+24
  • Львів +19…+21
  • Івано-Франківськ +21…+23
  • Тернопіль +20…+22
  • Чернівці +24…+26
  • Хмельницький +22…+24
  • Луцьк +20…+22
  • Рівне +20…+22
  • Житомир +22…+24
  • Вінниця +22…+24
  • Одеса +24…+26
  • Миколаїв +27…+29
  • Херсон +25…+27
  • Сімферополь +27…+29
  • Кропивницький +26…+28
  • Черкаси +25…+27
  • Чернігів +23…+25
  • Суми +23…+25
  • Полтава +23…+25
  • Дніпро +25…+27
  • Запоріжжя +28…+30
  • Донецьк +30…+32
  • Луганськ +31…+33
  • Харків +25…+27

Прогноз погоди на 21 липня / Карта Укргідрометцентру

Раніше синоптик Іван Семиліт зазначав, що у перші дні цього тижня подекуди очікуються короткочасні літні дощі з грозами. Водночас найвищі температурні значення будуть на південному сході країни. Днями там стовпчики термометрів  підмінуться до спекотних +34 градусів.

Пов'язані теми:

Спека
Погода
Новини України