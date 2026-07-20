Пригріє до +33, значні дощі та можливий град: яку погоду прогнозують на 21 липня

У вівторок, 21 липня, в Україні прогнозують мінливу хмарність. Частину регіонів накриють значні дощі, а також грози та можливі шквали.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Який прогноз погоди?

За даними синоптиків, помірні дощі з грозами очікуються у більшості центральних і південних областей, а також на Сумщині та Харківщині. Вдень в окремих районах прогнозують значні дощі, град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер буде північного напрямку, а в західних і північних областях – західного. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря на Півдні та Сході країни вночі становитиме +16...+21 градус. Вдень воно прогріється до +28...+33 градусів. У решті областей очікується +13...+18 градусів уночі та +23...+28 градусів вдень. Дещо прохолодніше буде на заході країни, де денна температура становитиме +20...+25 градусів.

Яка буде температура повітря в обласних центрах?

Київ +25…+27

Ужгород +22…+24

Львів +19…+21

Івано-Франківськ +21…+23

Тернопіль +20…+22

Чернівці +24…+26

Хмельницький +22…+24

Луцьк +20…+22

Рівне +20…+22

Житомир +22…+24

Вінниця +22…+24

Одеса +24…+26

Миколаїв +27…+29

Херсон +25…+27

Сімферополь +27…+29

Кропивницький +26…+28

Черкаси +25…+27

Чернігів +23…+25

Суми +23…+25

Полтава +23…+25

Дніпро +25…+27

Запоріжжя +28…+30

Донецьк +30…+32

Луганськ +31…+33

Харків +25…+27

Прогноз погоди на 21 липня / Карта Укргідрометцентру

Раніше синоптик Іван Семиліт зазначав, що у перші дні цього тижня подекуди очікуються короткочасні літні дощі з грозами. Водночас найвищі температурні значення будуть на південному сході країни. Днями там стовпчики термометрів підмінуться до спекотних +34 градусів.