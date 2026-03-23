Нічні заморозки й до +19 удень: погода на 24 березня
У вівторок, 24 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів та з відчутним потеплінням.
Детальний прогноз погоди зробили в Укргідрометцентрі.
Чого очікувати від погоди 24 березня?
Невеликий дощ може пройти лише місцями на південному сході країни. Загалом переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Водночас у південних областях прогнозують 1 – 6 градусів тепла вночі та до +16 вдень.
На Закарпатті та Одещині до 19 градусів тепла. Тим часом у Карпатах вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 4 – 9 градусів тепла.
Якою буде температура в великих містах?
- Київ +12...+14;
- Ужгород +16...+18;
- Львів +13...+15;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Вінниця +13...+15;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +12...+14;
- Сімферополь +9...+11;
- Кропивницький +12...+14;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +11...+13;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +13...+15;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +8...+10;
- Луганськ +9...+11;
- Харків +10...+12.
Прогноз погоди на 24 березня 2026 / Зображення Укргідрометцентру
Чи повернеться в Україну сніжна погода?
За прогнозами синоптиків, у період із 22 по 24 березня переважно утримається суха погода, однак у південних регіонах подекуди можливі слабкі дощі. У ніч на 22 березня в Карпатах можливий невеликий мокрий сніг.
А вже невдовзі очікується посилення впливу південних циклонів, які можуть принести опади. Зараз у південних областях місцями спостерігаються незначні дощі.