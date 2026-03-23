Нічні заморозки й до +19 удень: погода на 24 березня

У вівторок, 24 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів та з відчутним потеплінням.

Детальний прогноз погоди зробили в Укргідрометцентрі.

Чого очікувати від погоди 24 березня?

Невеликий дощ може пройти лише місцями на південному сході країни. Загалом переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Водночас у південних областях прогнозують 1 – 6 градусів тепла вночі та до +16 вдень.

На Закарпатті та Одещині до 19 градусів тепла. Тим часом у Карпатах вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 4 – 9 градусів тепла.

Якою буде температура в великих містах?

Київ +12...+14;

Ужгород +16...+18;

Львів +13...+15;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +13...+15;

Вінниця +13...+15;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +9...+11;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +12...+14;

Суми +11...+13;

Полтава +13...+15;

Дніпро +13...+15;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +8...+10;

Луганськ +9...+11;

Харків +10...+12.



Прогноз погоди на 24 березня 2026 / Зображення Укргідрометцентру

