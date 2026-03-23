23 березня, 16:30
Нічні заморозки й до +19 удень: погода на 24 березня

Тетяна Бабич

У вівторок, 24 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів буде без опадів та з відчутним потеплінням.

Детальний прогноз погоди зробили в Укргідрометцентрі.

Чого очікувати від погоди 24 березня?

Невеликий дощ може пройти лише місцями на південному сході країни. Загалом переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Водночас у південних областях прогнозують 1 – 6 градусів тепла вночі та до +16 вдень.

На Закарпатті та Одещині до 19 градусів тепла. Тим часом у Карпатах вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 4 – 9 градусів тепла.

Якою буде температура в великих містах?

  • Київ +12...+14;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львів +13...+15;
  • Івано-Франківськ +13...+15;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Вінниця +13...+15;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +12...+14;
  • Сімферополь +9...+11;
  • Кропивницький +12...+14;
  • Черкаси +13...+15;
  • Чернігів +12...+14;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +13...+15;
  • Дніпро +13...+15;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +8...+10;
  • Луганськ +9...+11;
  • Харків +10...+12.


Прогноз погоди на 24 березня 2026 / Зображення Укргідрометцентру

Чи повернеться в Україну сніжна погода?

  • За прогнозами синоптиків, у період із 22 по 24 березня переважно утримається суха погода, однак у південних регіонах подекуди можливі слабкі дощі. У ніч на 22 березня в Карпатах можливий невеликий мокрий сніг.

  • А вже невдовзі очікується посилення впливу південних циклонів, які можуть принести опади. Зараз у південних областях місцями спостерігаються незначні дощі.