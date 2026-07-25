Сильні дощі, грози та спека до +31 градуса: який прогноз погоди на вихідні

На вихідних погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Водночас у східні та частину південних регіонів чорноморський циклон принесе дощі, грози, пориви вітру і нижчу температуру повітря.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігор Кібальчич на Meteoprog.

Яка погода буде на вихідних?

Субота, 25 липня

На Заході країни вночі місцями йтиме невеликий дощ, а вдень очікуються короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме +8...+13 градусів, а удень прогріється до +20...+25 градусів.

У північних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря вночі становитиме +10...+15 градусів, а вдень пригріє до +22...+27 градусів.

У центральних областях опадів не прогнозують. Повітря вночі буде +12...+17 градусів, а удень в межах +23...+28 градусів.

На Півдні країни пануватиме суха погода, лише в Криму місцями пройде невеликий дощ. Вночі температура повітря становитиме +15...+20 градусів, а удень пригріє до +25...+30 градусів.

У східних регіонах, а саме на Донбасі, удень і ввечері прогнозують значні дощі та грози. Температура повітря становитиме +13...+18 градусів уночі та +25...+30 градусів удень.

Неділя, 26 липня

У західних областях встановиться малохмарна погода без опадів. Уночі та вранці місцями можливий туман. Температура підвищиться до +26...+31 градуса вдень, а уночі очікується в межах +11...+16 градусів.

На Півночі країни прогнозують суху погоду з температурою +12...+17 уночі та +23...+28 градусів удень.

У центральних областях лише на Дніпропетровщині та сході Полтавщини у денні години очікуються дощі. Місцями вони будуть сильними. Температура повітря становитиме +14...+19 уночі та +24...+29 градусів удень.

У південних регіонах погода буде різною. В Одеській та Миколаївській областях опадів не прогнозують. Там температура повітря вночі становитиме +14...+19 градусів, а вдень підніметься до +26...+31 градуса. Натомість у Криму та Приазов'ї через вплив циклону очікуються грозові дощі, місцями сильні. Там удень буде +23...+28 градусів.

На Сході країни під впливом південного циклону збережеться нестійка погода з дощами, подекуди значними. Також прогнозують пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 градусів, а удень – +25...+30.