Синоптики попереджають про грози та шквальний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

У п'ятницю, 29 травня, в частині областей України очікується стрімке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильний вітер, на півдні країни також можливі грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Чого очікувати від погоди 29 травня?

За прогнозами синоптиків, 29 травня на просторах України пануватиме холодна та волога повітряна маса, яка продовжуватиме надходити з півночі Європи.

Погоду визначатиме поле зниженого тиску, а вдень атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі майже в усі регіони, крім західних областей.

У західних областях (окрім Закарпаття), а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині очікуються пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. У південній частині країни місцями також прогримлять грози.

Температура повітря вночі становитиме від 4 до 10 градусів тепла, вдень – від 13 до 18 градусів.

Через негоду оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Прогноз погоди на 29 травня 2026 / Карта Укргідрометцентру

Що буде з погодою в червні?

За прогнозом синоптиків, упродовж наступного місяця середня температура повітря в Україні становитиме 19 – 23 градуси тепла. У Карпатах та Кримських горах очікується дещо прохолодніша погода – від 16 до 20 градусів тепла.

Такі показники приблизно на 1,5 градуса перевищуватимуть кліматичну норму. Водночас кількість опадів, за даними Укргідрометцентру, залишатиметься в межах норми. У більшості областей за місяць може випасти від 49 до 90 міліметрів опадів.