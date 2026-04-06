Прогноз погоди на 7 квітня
6 квітня, 16:33
Оновлено - 16:34, 6 квітня

Дощі та заморозки до -3 градусів накриють регіони: прогноз погоди на 7 квітня

Дарія Черниш

У вівторок, 7 квітня, в Україні переважатиме дощова вітряна погода. Удень повітря прогріється максимум до +13 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду прогнозують?

За даними синоптиків, у вівторок в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі йтиме помірний дощ на південному сході, а вдень – невеликий на решті територій.

Вітер прогнозують 7 – 10 метрів за секунду з північного заходу. Пориви до 15 – 20 метрів за секунду можливу уночі подекуди на південному сході, а вдень по всьому заходу.

Уночі температура повітря буде від +1 до +6 градусів, а на південному сході – до +9. Удень повітря прогріється від +4 до +9 градусів, а на півдні пригріє до +13 градусів.

Синоптики попередили, що вночі ґрунт вкриють заморозки від 0 до -3 градусів у західних, північних і більшості центральних областей. А в повітрі вони будуть на Закарпатті.

Яка буде температура у великих містах?

  • Київ +6...+8
  • Ужгород +10...+12
  • Львів +6...+8
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +6...+8
  • Чернівці +6...+8
  • Хмельницький +6...+8
  • Луцьк +6...+8
  • Рівне +6...+8
  • Житомир +6...+8
  • Вінниця +6...+8
  • Одеса +10...+12
  • Миколаїв +10...+12
  • Херсон +10...+12
  • Сімферополь +10...+12
  • Кропивницький +9...+11
  • Черкаси +9...+11
  • Чернігів +6...+8
  • Суми +6...+8
  • Полтава +8...+10
  • Дніпро +9...+11
  • Запоріжжя +10...+12
  • Донецьк +10...+12
  • Луганськ +11...+13
  • Харків +9...+11

Погода в Україні 7 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Українців попередили про негоду

  • Здебільшого західні, північні та центральні області попередили про заморозки до 0 – -5 градусів на ґрунті та у повітрі. Таку негоду прогнозують з 7 по 9 квітня.

  • У кількох регіонах також можливий штормовий вітер. На тлі цього подекуди оголосили І та II рівні небезпеки.

  • Рятувальники закликали українців бути обережними на вулицях, триматись подалі від дерев, ліній електропередач і рекламних щитів. Негода може ускладнити роботу енергетиків і комунальних служб.