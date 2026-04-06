Дощі та заморозки до -3 градусів накриють регіони: прогноз погоди на 7 квітня

У вівторок, 7 квітня, в Україні переважатиме дощова вітряна погода. Удень повітря прогріється максимум до +13 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду прогнозують?

За даними синоптиків, у вівторок в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі йтиме помірний дощ на південному сході, а вдень – невеликий на решті територій.

Вітер прогнозують 7 – 10 метрів за секунду з північного заходу. Пориви до 15 – 20 метрів за секунду можливу уночі подекуди на південному сході, а вдень по всьому заходу.

Уночі температура повітря буде від +1 до +6 градусів, а на південному сході – до +9. Удень повітря прогріється від +4 до +9 градусів, а на півдні пригріє до +13 градусів.

Синоптики попередили, що вночі ґрунт вкриють заморозки від 0 до -3 градусів у західних, північних і більшості центральних областей. А в повітрі вони будуть на Закарпатті.

Яка буде температура у великих містах?

Київ +6...+8

Ужгород +10...+12

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +6...+8

Чернівці +6...+8

Хмельницький +6...+8

Луцьк +6...+8

Рівне +6...+8

Житомир +6...+8

Вінниця +6...+8

Одеса +10...+12

Миколаїв +10...+12

Херсон +10...+12

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +9...+11

Черкаси +9...+11

Чернігів +6...+8

Суми +6...+8

Полтава +8...+10

Дніпро +9...+11

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +10...+12

Луганськ +11...+13

Харків +9...+11

Погода в Україні 7 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

