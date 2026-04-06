Дощі та заморозки до -3 градусів накриють регіони: прогноз погоди на 7 квітня
У вівторок, 7 квітня, в Україні переважатиме дощова вітряна погода. Удень повітря прогріється максимум до +13 градусів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Яку погоду прогнозують?
За даними синоптиків, у вівторок в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі йтиме помірний дощ на південному сході, а вдень – невеликий на решті територій.
Вітер прогнозують 7 – 10 метрів за секунду з північного заходу. Пориви до 15 – 20 метрів за секунду можливу уночі подекуди на південному сході, а вдень по всьому заходу.
Уночі температура повітря буде від +1 до +6 градусів, а на південному сході – до +9. Удень повітря прогріється від +4 до +9 градусів, а на півдні пригріє до +13 градусів.
Синоптики попередили, що вночі ґрунт вкриють заморозки від 0 до -3 градусів у західних, північних і більшості центральних областей. А в повітрі вони будуть на Закарпатті.
Яка буде температура у великих містах?
- Київ +6...+8
- Ужгород +10...+12
- Львів +6...+8
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +6...+8
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +6...+8
- Луцьк +6...+8
- Рівне +6...+8
- Житомир +6...+8
- Вінниця +6...+8
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +9...+11
- Черкаси +9...+11
- Чернігів +6...+8
- Суми +6...+8
- Полтава +8...+10
- Дніпро +9...+11
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +10...+12
- Луганськ +11...+13
- Харків +9...+11
Українців попередили про негоду
Здебільшого західні, північні та центральні області попередили про заморозки до 0 – -5 градусів на ґрунті та у повітрі. Таку негоду прогнозують з 7 по 9 квітня.
У кількох регіонах також можливий штормовий вітер. На тлі цього подекуди оголосили І та II рівні небезпеки.
Рятувальники закликали українців бути обережними на вулицях, триматись подалі від дерев, ліній електропередач і рекламних щитів. Негода може ускладнити роботу енергетиків і комунальних служб.