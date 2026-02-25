Довгоочікуване тепло чи продовження морозів: синоптики дали перший прогноз погоди на березень

Погода в Україні протягом березня 2026 року здебільшого буде теплою, температура повітря очікується у межах норми, а у частині областей – навіть її перевищуватиме.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода у березні?

Середньомісячна температура у березні становитиме у межах 1 до 7 градусів тепла. Такі показники є у межах норми. Водночас у західних, а також Житомирській, Вінницькій та Одеській областях вона буде вищою за норму на 1.5 – 2,5 градусів.

Синоптики передбачають, що місячна кількість опадів буде від 30 до 55 міліметрів, але в гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та в горах Криму подекуди очікується від 60 до 98 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.

Яка загальна кліматична характеристика березня?

Загалом середньомісячна температура першого весняного місяця коливається від 0 до 6 градусів тепла, на високогір'ї Карпат можливе зниження до 3 градусів морозу. Абсолютний мінімум був від 20,2 до 33,3 градусів морозу.

У Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях місцями температура повітря знижувалась до 34,6 – 37 градусів морозу. На Закарпатті й у південних областях було від 20,6 до 19 градусів морозу.

Абсолютний максимум становив 18,6 – 29,6 градусів тепла, а в Карпатах фіксували 14,8 – 15,1 градусів тепла. Перехід середньої добової температури повітря через позначку 5 градусів у бік підвищення відбувається у третій декаді.

Водночас у південній частині, за даними Укргідрометцентру, зазвичай це починається вже у другій декаді місяця. На північному сході країни таке підвищення відбувається на початку квітня, а в Карпатах – у першій декаді квітня.

Здебільшого середньомісячна кількість опадів у березні складає 26 – 51 міліметрів, на Закарпатті та в гірських районах подекуди вона становить 56 – 106 міліметрів, на високогір'ї Карпат цей показник досягав 135 міліметрів.

Зверніть увагу! Вищезгадані показники – це не точний прогноз на березень, а лише аналіз показників минулих років!

У березні ще спостерігаються ожеледі, налипання мокрого снігу, відмічаються сильні вітри та починаються грози,

– додають синоптики.

Що прогнозували синоптик на перший місяць весни?