Чи буде аномальна спека в Україні: синоптики дали перший прогноз погоди на червень

Синоптики оприлюднили перший прогноз погоди на червень. Згідно з поточними розрахунками температури протягом наступного місяця будуть дещо вищими за звичну для нас кліматичну норму.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Що буде з погодою в червні?

Синоптики прогнозують, що середня температура повітря наступного місяця на території України становитиме від 19 до 23 градусів тепла. У Карпатах та Кримських горах значення коливатимуться від 16 до 20 градусів тепла.

Це приблизно на 1,5 градуса вище за кліматичну норму. Водночас місячна кількість опадів, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, буде в межах норми. Також у більшості регіонів може випасти 49 – 90 міліметрів опадів.

У Карпатах прогнозують значно більше – від 117 до 171 міліметрів, що становить 90 – 120% від норми.

Яка загальна кліматична характеристика червня?

За кліматичними даними, середня температура повітря в Україні під час цього періоду зазвичай – від 17 до 22 градусів тепла, а в гірських районах фіксували від 11 до 18 градусів тепла. Абсолютний мінімум міг опускатися до морозів.

Відповідні значення становили від 4,4 градусів тепла до 2,6 градусів морозу. У Карпатах і в Криму фіксували від 1,8 до 5 градусів морозу, у південній частині навіть найнижчі показники були плюсовими – від 5,5 до 9 градусів тепла.

Абсолютний максимум сягав від 32 до 38 градусів тепла, а подекуди на півдні і сході країни було майже 40 градусів тепла. У горах Криму та Карпатах температурні рекорди були дещо нижчими, до 36 градусів тепла.

Середньомісячна кількість опадів за місяць становить від 39 до 93 міліметрів, проте у Карпатах може перевищувати 150 міліметрів, а на високогір'ї сягати 184 міліметрів. У Криму фіксували лише від 28 до 38 міліметрів.

У червні активнішими стають грозові процеси, частіше спостерігаються град та шквали,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Вищезгадані значення не є точним прогнозом на місяць, а є лише аналізом показників минулих років!

Що нещодавно прогнозували?

Синоптик Віталій Постригань попереджав про відчутне похолодання, яке також принесе короткочасні дощі та грозу, а також сильні пориви вітру. Температурні показники можуть знизитися на щонайменше 4 – 6 градусів.

Своєю чергою синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що до кінця поточного тижня на території України очікується значне похолодання, посилення вітру та дощі різної інтенсивності. Також фахівець повідомляв про грози.