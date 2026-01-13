Потепління вже близько: коли послабшають морози, і де відійде холод

Погода в Україні наприкінці поточного тижня здивує незначними сюрпризами. У деяких областях передбачаються послаблення морозів, температурні показники зростуть на декілька градусів.

Зокрема, тепліше стане у західній частині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для META.UA.

Коли потепління прийде в Україну?

Вже 15 січня сильні морози відійдуть від західних областей, проте у північних і північно-східних регіонах у нічні години ще буде від 15 до 23 градусів морозу. Вдень в Україні буде від 10 градусів морозу до 2 градусів тепла.

У п'ятницю, 16 січня, у нічний час температура повітря в західних, південних та місцями центральних регіонах коливатиметься в межах від 0 до 6 градусів морозу, вдень – від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

У північних та східних областях ще утримаються морози в діапазоні від 12 до 18 градусів морозу, у денні години там передбачається від 4 до 11 градусів морозу. Але у суботу, 17 січня, у західній частині ще буде мороз.

Так, за словами синоптика, у північно-західних областях вночі ще буде від 14 до 20 градусів морозу, а вдень – від 8 до 13 градусів морозу. У решті областей очікується від 11 градусів морозу до 0 протягом доби.

У неділю, 18 січня, температура буде в межах від 5 до 13 градусів морозу вночі та від 1 до 8 градусів морозу вдень. У південній частині та на крайньому заході протягом доби буде від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Яку погоду чекати поки?