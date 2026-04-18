Аномальна спека чи холод: яким буде літо 2026 в Україні

Погода в Україні влітку 2026 року очікується комфортною, і подекуди спекотною. Але наразі спрогнозувати точні температурні значення неможливо.

Таку інформацію розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух у нещодавньому інтерв'ю для "Телеграфу".

Яка буде погода влітку 2026?

Погода влітку впродовж останніх років була доволі спекотною, подекуди значення підвищувалися до +40 градусів. Але наразі, як пояснила Віра Балабух, неможливо точно спрогнозувати умови на літо 2026 року.

За її словами, довгострокових прогнозах можна говорити лише про аномалії, наприклад, за температурою, опадами або кліматичною нормою. Водночас спрогнозувати точні температурні показники наразі складно.

Довгострокові прогнози передбачають лише аномалії середньої за сезон чи місяць температури повітря, кількості опадів та їхню ймовірність. Тобто очікуються ці значення вище-нижче норми, чи в межах норми,

– пояснила вона.

Водночас фахівчиня додала, що, за прогнозами провідних світових метеоцентрів, середня температура повітря протягом місяця влітку 2026 року може перевищувати кліматичну норму на орієнтовно 1 – 2 градусів.

Своєю чергою кількість опадів за сезон може бути в межах норми. Утім, як зауважила Віра Балабух, наявні прогнози, на жаль, не дають змоги достеменно визначати їхній розподіл по території впродовж усього сезону.

"Якщо, наприклад, у якомусь пункті за один дощ випаде 3,5 місячних норми опадів і це буде єдиний дощ за літо, то кількість опадів буде вищою за норму, хоча, насправді, спостерігатиметься сильна посуха", – пояснила вона.

Зверніть увагу! Укргідрометцентр повідомив, що гучні заяви медіа про "аномально спекотне літо", які з'явилися у мережі раніше, не відповідають науковим оцінкам. Ймовірність розвитку Ель-Ніньйо є, але наразі нейтральні умови переважають.

