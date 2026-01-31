Морози до -25, у частині областей – сніг: прогноз погоди в Україні на 1 лютого

Погода в Україні з початком лютого буде холодною. У нічний час можливе значне зниження температури, у частині областей очікуються опади у вигляді снігу.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 1 лютого?

Температура вночі коливатиметься в межах від 20 до 25 градусів морозу, вдень очікується від 12 до 17 градусів морозу. На Прикарпатті, у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вночі буде від 15 до 20 градусів морозу.

Вдень у цих областях вона становитиме від 9 до 14 градусів морозу. У південних областях у нічні години стовпчики термометрів покажуть від 9 до 14 градусів морозу, протягом дня показники коливатимуться від 4 до 9 градусів морозу.

На територію Криму та Закарпаття прогнозують від 1 до 6 градусів морозу протягом доби, лише на Закарпатті вдень подекуди можливо близько 0 градусів. Значних опадів не буде, лише у південно-східній частині вночі буде сніг.

Також синоптики попереджають про можливу ожеледицю, яка утримається на дорогах. Вітер здебільшого буде північного напрямку і, згідно з прогнозом фахівців, рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ -16…-14;

Ужгород -1…+1;

Львів -13…-11;

Івано-Франківськ -12…-10;

Тернопіль -14…-12;

Чернівці -12…-10;

Хмельницький -14…-12;

Луцьк -15…-13;

Рівне -15…-13;

Житомир -15…-13;

Вінниця -15…-13;

Одеса -8…-6;

Миколаїв -8…-6;

Херсон -7…-5;

Сімферополь -4…-2;

Кропивницький -13…-11;

Черкаси -15…-13;

Чернігів -15…-13;

Суми -16…-14;

Полтава -15…-13;

Дніпро -11…-9;

Запоріжжя -7…-5;

Донецьк -11…-9;

Луганськ -16…-14;

Харків -14…-12.



Прогноз погоди в Україні на 1 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду чекати з початком лютого?