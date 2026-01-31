Укр Рус
31 січня, 16:27
Морози до -25, у частині областей – сніг: прогноз погоди в Україні на 1 лютого

Маргарита Волошина

Погода в Україні з початком лютого буде холодною. У нічний час можливе значне зниження температури, у частині областей очікуються опади у вигляді снігу.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 1 лютого?

Температура вночі коливатиметься в межах від 20 до 25 градусів морозу, вдень очікується від 12 до 17 градусів морозу. На Прикарпатті, у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вночі буде від 15 до 20 градусів морозу. 

Вдень у цих областях вона становитиме від 9 до 14 градусів морозу. У південних областях у нічні години стовпчики термометрів покажуть від 9 до 14 градусів морозу, протягом дня показники коливатимуться від 4 до 9 градусів морозу.

На територію Криму та Закарпаття прогнозують від 1 до 6 градусів морозу протягом доби, лише на Закарпатті вдень подекуди можливо близько 0 градусів. Значних опадів не буде, лише у південно-східній частині вночі буде сніг.

Також синоптики попереджають про можливу ожеледицю, яка утримається на дорогах. Вітер здебільшого буде північного напрямку і, згідно з прогнозом фахівців, рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Яка погода буде в обласних центрах?

  • Київ -16…-14;

  • Ужгород -1…+1;

  • Львів -13…-11;

  • Івано-Франківськ -12…-10;

  • Тернопіль -14…-12;

  • Чернівці -12…-10;

  • Хмельницький -14…-12;

  • Луцьк -15…-13;

  • Рівне -15…-13;

  • Житомир -15…-13;

  • Вінниця -15…-13;

  • Одеса -8…-6;

  • Миколаїв -8…-6;

  • Херсон -7…-5;

  • Сімферополь -4…-2;

  • Кропивницький -13…-11;

  • Черкаси -15…-13;

  • Чернігів -15…-13;

  • Суми -16…-14;

  • Полтава -15…-13;

  • Дніпро -11…-9;

  • Запоріжжя -7…-5;

  • Донецьк -11…-9;

  • Луганськ -16…-14;

  • Харків -14…-12.


Прогноз погоди в Україні на 1 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду чекати з початком лютого?

  • Нагадаємо, Наталія Птуха повідомляла, що наразі в Україні очікується тенденція до зниження температур в перші дні місяця. Утім, протягом місяця синоптики передбачають показники вищі за кліматичну норму.

  • Також попереджали, що сильний холод найближчими днями пошириться з північних на деякі західні та центральні області. Найбільш значні морози будуть у перші дні лютого, може бути до 26 градусів морозу.