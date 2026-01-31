Морози до -25, у частині областей – сніг: прогноз погоди в Україні на 1 лютого
Погода в Україні з початком лютого буде холодною. У нічний час можливе значне зниження температури, у частині областей очікуються опади у вигляді снігу.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 1 лютого?
Температура вночі коливатиметься в межах від 20 до 25 градусів морозу, вдень очікується від 12 до 17 градусів морозу. На Прикарпатті, у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вночі буде від 15 до 20 градусів морозу.
Вдень у цих областях вона становитиме від 9 до 14 градусів морозу. У південних областях у нічні години стовпчики термометрів покажуть від 9 до 14 градусів морозу, протягом дня показники коливатимуться від 4 до 9 градусів морозу.
На територію Криму та Закарпаття прогнозують від 1 до 6 градусів морозу протягом доби, лише на Закарпатті вдень подекуди можливо близько 0 градусів. Значних опадів не буде, лише у південно-східній частині вночі буде сніг.
Також синоптики попереджають про можливу ожеледицю, яка утримається на дорогах. Вітер здебільшого буде північного напрямку і, згідно з прогнозом фахівців, рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Яка погода буде в обласних центрах?
Київ -16…-14;
Ужгород -1…+1;
Львів -13…-11;
Івано-Франківськ -12…-10;
Тернопіль -14…-12;
Чернівці -12…-10;
Хмельницький -14…-12;
Луцьк -15…-13;
Рівне -15…-13;
Житомир -15…-13;
Вінниця -15…-13;
Одеса -8…-6;
Миколаїв -8…-6;
Херсон -7…-5;
Сімферополь -4…-2;
Кропивницький -13…-11;
Черкаси -15…-13;
Чернігів -15…-13;
Суми -16…-14;
Полтава -15…-13;
Дніпро -11…-9;
Запоріжжя -7…-5;
Донецьк -11…-9;
Луганськ -16…-14;
Харків -14…-12.
Прогноз погоди в Україні на 1 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду чекати з початком лютого?
Нагадаємо, Наталія Птуха повідомляла, що наразі в Україні очікується тенденція до зниження температур в перші дні місяця. Утім, протягом місяця синоптики передбачають показники вищі за кліматичну норму.
Також попереджали, що сильний холод найближчими днями пошириться з північних на деякі західні та центральні області. Найбільш значні морози будуть у перші дні лютого, може бути до 26 градусів морозу.