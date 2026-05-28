В Україну суне похолодання: де прогримлять грози і випадуть дощі 29 травня

Погода в Україні у п'ятницю, 29 травня, формуватиметься піл впливом поля зниженого атмосферного тиску та атмосферних фронтів. В Україну продовжить надходити холодна й волога повітряна маса з півночі Європи.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде 29 травня?

Погода в Україні впродовж п'ятниці, 29 травня, здебільшого буде хмарною, проте з проясненнями. У нічні години синоптики опадів не передбачають, проте вдень по території країни подекуди пройдуть короткочасні дощі.

Винятком стануть західні регіони. У південній частині прогнозують грози Вітер рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, вдень на Правобережжя можливі пориви до 20 метрів за секунду.

Температура повітря протягом ночі знизиться і коливатиметься в діапазоні від 4 до 10 градусів тепла, натомість удень буде дещо тепліше, стовпчики термометрів зростуть і показуватимуть від 13 до 18 градусів тепла.

Які температури будуть в обласних центрах?

Київ +14...+16;

Ужгород +17...+19;

Львів +16...+18;

Івано-Франківськ +16...+18;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +16...+18;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +16...+18;

Рівне +16...+18;

Житомир +15...+17;

Вінниця +14...+16;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +16...+18;

Херсон +16...+18;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +15...+17;

Черкаси +15...+17;

Чернігів +15...+17;

Суми +15...+17;

Полтава +15...+17;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +16...+18;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +15...+17;

Харків +15...+17.



Прогноз погоди на 29 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Про що повідомляли синоптики?

Нагадаємо, синопткиня Наталія Птуха нещодавно повідомляла, що найближчим часом в Україні утримається здебільшого вітряна погода через одночасний вплив області низького атмосферного тиску та антициклону над Європою.

До речі, на території України вже розпочалося метеорологічне літо. Стабільний перехід середньодобової температури через позначку 15 градусів тепла здебільшого зафіксували ще у першій декаді травня, зокрема у Київській області.