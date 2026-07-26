Дещо тепліше, ніж зазвичай: синоптики дали перший прогноз погоди на серпень

Погода в Україні у серпні очікується тепліша за кліматичну норму. Середня місячна температура в більшості областей перевищить звичні показники на 2 градуси.

При цьому кількість опадів здебільшого буде в межах норми. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Яка погода очікується в серпні?

Синоптики нагадали, що зазвичай середня температура повітря в Україні у серпні становить +18...+24 градуси, а в гірських районах – +13...+19 градусів.

Цього року середня місячна температура повітря у серпні становитиме +21...+25 градусів, а в гірських районах – +17...+19 градусів. Це приблизно на 2 градуси вище за кліматичну норму. Водночас у східних областях, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Криму температура очікується близькою до норми.

За місяць очікується в межах 34 – 60 міліметрів опадів, що становить 80 – 100% кліматичної норми. Водночас у західних областях прогнозують 36 – 46 міліметрів, а в Карпатах – 50 – 70 міліметрів, що менше за норму і становить 50 – 70% від неї.

Загалом абсолютний мінімум температури в серпні коливався від +6 до +0,1 градуса. В окремих районах Карпат, Волині, Львівщини, північних, Харківської, Луганської та Запорізької областей фіксували навіть морози до -2,3 градуса, додали синоптики.

Водночас абсолютний максимум температури, за минулорічними спостереженнями, сягає +33,1...+38,6 градуса. Місцями, за винятком більшості західних областей, повітря прогрівалось до +39,1...+42 градусів. У горах максимальна температура становила +26,9...+38,5 градуса.