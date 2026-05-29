Дощі, грози та поривчастий вітер: якою буде погода в Україні 30 травня

У суботу, 30 травня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями та короткочасними дощами. У частині регіонів прогнозують грози та посилення вітру.

Значної спеки в областях України не очікується. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні?

У суботу, 30 травня, на території України очікується переважно хмарна погода з проясненнями. У більшості областей пройдуть короткочасні дощі, а в південних та східних регіонах удень місцями можливі грози. У нічний час на Закарпатті та сході країни опадів не прогнозують.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. У південно-західній частині країни вдень можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +4 до +9 градусів, удень – від +11 до +16. На заході країни вночі очікується +8…+13 градусів, удень – +17…+22, а на Закарпатті повітря прогріється до +24 градусів.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +14...+16;

Ужгород +21...+23;

Львів +19...+21;

Івано-Франківськ +19...+21;

Тернопіль +17...+19;

Чернівці +19...+21;

Хмельницький +17...+19;

Луцьк +19...+21;

Рівне +16...+18;

Житомир +13...+15;

Вінниця +15...+17;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +12...+14;

Суми +12...+14;

Полтава +12...+14;

Дніпро +13...+15;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +12...+14;

Харків +12...+14.



Погода в Україні на 30 травня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, Найближчими днями в Україні очікується помітне похолодання порівняно з попереднім періодом, однак про заморозки наразі не йдеться. За словами представниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, відповідних погодних умов для зниження температури до нульових або мінусових значень немає. Синоптики зазначають, 30 травня стане одним із найпрохолоднішим днем цього періоду. Незначне зниження температури торкнеться навіть південних областей, однак різкого похолодання чи небезпечних явищ не прогнозується.