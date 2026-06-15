Погода в Україні цього тижня буде нестікою: де пригріє до +33, а кому чекати злив

Найближчим тижнем погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти та циклони з Центральної Європи. Через це в більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, градом і шквалистим вітром.

Водночас температура повітря коливатиметься без різких стрибків до спеки чи суттєвого похолодання. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

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Якою буде погода цього тижня?

У понеділок, 15 червня, дощі, охоплять більшість областей, місцями вони будуть помірні, можливі грози та шквали зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Істотних опадів не передбачають лише удень у Криму і Приазов'ї.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16 градусів, у західних областях буде +7…+12 градусів, удень очікується +17…+22 градусів, у південній частині стовпчики термометрів показуватимуть +22…+27 градусів.

У вівторок, 16 червня, у більшості областей будуть дощі із грозами, в окремих пунктах можливий град та шквали зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Вночі у південних та південно-західних областях пройдуть невеликі дощі.

У нічний час температура повітря становитиме +11…+16 градусів, водночас у у західних та північних областях прогнозують +7…+12 градусів, вдень +19…+24 градусів, у південній частині та у Криму підвищиться до +22…+27 градусів.

У середу, 17 червня, уночі дощі очікуються лише у східних областях, удень незначні опади накриють центральні та північні регіони. Подекуди можлива гроза. На решті території істотних опадів синоптик наразі не передбачає.

У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +11…+16 градусів, у західних та північних областях буде +7…+12 градусів, вдень зросте до +20…+25 градусів, у південних та центральних областях +23…+28 градусів.

У четвер, 18 червня, вночі без істотних опадів, подекуди можливий слабкий туман. Вдень у західних, північних регіонах та на крайньому сході пройдуть дощі у супроводі гроз. Крім вищезгаданого, також можливий град та шквали.

Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +12...+17 градусів, протягом дня вона підвищиться і становитиме в межах +22...+27 градусів, натомість у південній частині та у Криму подекуди пригріє до +30 градусів.

У п'ятницю, 19 червня, вночі дощі пройдуть у північних та північно-східних областях, вдень невеликі опади охоплять більшу частину території країни, за винятком південної частини. Подекуди можливі грози та дрібний град.

Уночі температура повітря становитиме +12…+18 градусів, у денні години буде відчутно тепліше через зростання до +23…+28 градусів, найспекотніші умови очікуються у південних та західних областях – +27…+32 градусів.

Що буде з погодою наприкінці тижня?

У суботу, 20 червня, у нічний час короткочасні дощі пройдуть у південно-східній частині країни, натомість удень грозові зливи накриють Лівобережжя країни. Також подекуди можливі град та шквали до 22 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+17 градусів, удень показники зростуть і становитимуть +23…+28 градусів. Водночас у південних та західних областях очікується підвищення до близько +28…+33 градусів.

У неділю, 21 червня, лише у східній частині очікуються грозові дощі, вдень подекуди вони будуть значними. Температура повітря вночі буде +10...+16 градусів, удень – +23...+28 градусів, у східних областях – +18...+23 градусів.

До речі, нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр повідомляв, що упродовж 15 – 16 травня на більшій частині території України очікується дещо прохолодніша погода. Але винятком залишатимуться південні регіони.