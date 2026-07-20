Три дні значних дощів, а подекуди спека до +35: прогноз погоди на тиждень

Нестійка погода прийде до України з початку нового тижня. У більшості регіонів прогнозують дощі різної інтенсивності та коливання температури.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігор Кібальчич на Meteoprog.

Який прогноз погоди на тиждень?

У понеділок, 20 липня, на погоду впливатиме атмосферний фронт, тому очікуються дощі з грозами у західних, північних і центральних областях. Місцями можливі град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме +14…+20 градусів. Вдень прогріється до +20...+26 градусів на заході та +26...+31 градусів в інших регіонах. Найспекотніше буде на Сході та Півдні – в межах +30…+35 градусів.

У вівторок, 21 липня, грозові дощі прогнозують місцями у центральних та північно-східних областях. Вдень там також можливі град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +21 градуса залежно від регіону. Вдень повітря прогріється до +22...+27 градусів на північному заході та до +35 градусів на крайньому південному сході та в Криму.

У середу, 22 липня, знижений атмосферний тиск зумовить дощі у більшості областей. Опадів не прогнозують лише на крайньому сході, у Криму та на Закарпатті. У центральних і південно-західних регіонах місцями очікуються сильні зливи, град і шквали до 20 метрів за секунду. На заході вдень стовпчики термометрів покажуть +18...+23 градуси. Водночас на південному сході пригріє до +34 градусів.

У четвер, 23 липня, дощі з грозами можливі вночі на Лівобережжі та вдень на північному заході країни. У північно-східній частині місцями опади будуть значні. Температура повітря в нічні години становитиме +9…+16 градусів, вдень – +21…+26 градусів. Водночас на крайньому півдні показники підвищаться до +28 градусів.

У п'ятницю, 24 липня, вдень короткочасні грозові дощі пройдуть переважно у західних і північних областях. Температура повітря на Заході країни вночі очікується в межах +9…+14 градусів, вдень прогріється до +19…+24 градусів. В інших регіонах у нічні години буде тепліше – +12…+17 градусів, а вдень – +22…+27 градусів. На крайньому Півдні подекуди прогнозують до +30 градусів.

У суботу, 25 липня, лише у Криму та Приазов'ї вдень прогнозують значні грозові дощі. Температура повітря коливатиметься в межах +8…+18 градусів вночі та +22…+30 градусів удень.

У неділю, 26 липня, через вплив циклону з півдня дощі, подекуди значні, знову охоплять більшість регіонів. Істотні опади оминуть лише західні області. Температура повітря становитиме +13...+18 градусів вночі та +22...+27 градусів вдень.