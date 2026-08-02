До +37 та локальні грози: синоптики дали прогноз погоди на початок нового тижня

Найближчими днями в Україні очікується по-справжньому літня спека. Водночас у деяких регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Який прогноз погоди?

За прогнозом синоптиків, упродовж 2 – 4 серпня утримається жарка погода. Уночі стовпчики термометрів покажуть +14...+21 градус. У денні години повітря прогріватиметься до +29...+34 градусів.

Найспекотніше буде у західних областях, де місцями очікується сильна спека до +35...+37 градусів. Такі ж температурні показники 3 – 4 серпня прогнозують й в більшості південних областей.

Водночас по території країни переважатиме погода без опадів. Лише вдень 2 серпня короткочасні дощі та грози прогнозують у більшості західних областей. Наступного дня локальні грозові дощі можливі на заході та півночі країни. А 4 серпня такі ж опади місцями будуть у північних областях, Криму та Приазов'ї.

В окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду, попередили синоптики.

Нагадаємо, у першій декаді серпня локальна спека охопить майже усі області. Хоч температура може сягати вище +35 градусів, синоптики зазначають, що говорити про можливі температурні рекорди поки зарано. Це стане зрозуміло лише після того, як фактичні показники зафіксують місцеві метеостанції.