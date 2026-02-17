Опади та ожеледиця вкриють Україну: прогноз погоди на 18 лютого
У середу, 18 лютого, погода в Україні буде зимною. Південний циклон принесе помірний сніг, дощ та подекуди ожеледицю на дорогах.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Дивіться також На Україну насувається південний циклон: попереджають про небезпеки на дорогах та сильний сніг
Яку погоду прогнозують в Україні?
Синоптики прогнозують на 18 лютого у південних, східних і більшості центральних областей помірний сніг та дощ. Через це може утворюватись ожеледиця. В Одеській області, а вдень також у Миколаївській, Кіровоградській і Полтавській можливі значні опади. Температура у цих регіонах коливатиметься від -3 до +2 градусів.
В інших регіонах випаде помірний сніг. На Черкащині та Сумщині вдень він може бути сильнішим. А вночі на півночі країни, а вдень на крайньому заході опадів не прогнозують
У більшості областей вночі очікується -6 – -11 градусів, удень від 0 до -5. На півночі країни вночі стовпчики термометрів можуть опуститься до -17, удень – від -5 до -10.
На дорогах, окрім південного сходу, може бути новий шар ожеледиці. Також прогнозують пориви північно-східного та східного вітру. Його варто очікувати у східних, більшості південних і центральних областей.
Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті в новому сервісі Погода від 24 Каналу.
Якою буде температура у регіонах?
- Київ -10…-8;
- Ужгород +4…+6;
- Львів -1…+1;
- Івано-Франківськ -3…-1;
- Тернопіль -4…-2;
- Чернівці -3…-1;
- Хмельницький -3…-1;
- Луцьк -7…-5;
- Рівне -7…-5;
- Житомир -8…-6;
- Вінниця -4…-2;
- Одеса 0…+2;
- Миколаїв -1…+1;
- Херсон +2…+4;
- Сімферополь +9…+11;
- Кропивницький -4…-2;
- Черкаси -7…-9;
- Чернігів -7…-5;
- Суми -9…-7;
- Полтава -1…+1;
- Дніпро -1…+1;
- Запоріжжя +3…+5;
- Донецьк 0…+2;
- Луганськ -3…-1;
- Харків -1…+1.
Які погоду чекати цього тижня?
Віталій Постригань прогнозував, що з 18 лютого в Україну прийде південний циклон. Він принесе інтенсивний сніг. Внаслідок чого висота снігового покриву може сягати 15 сантиметрів.
Водночас можлива ожеледиця та температура від -2 до -7 градусів. Загалом коливання температур синоптик прогнозує до кінця лютого.
За даними Укргідрометцентру, у Києві та області до 21 лютого нічні морози можуть опускатись до -19 градусів.