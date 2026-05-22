22 травня, 15:33
Грози та град, але місцями до +30: якою буде погода в Україні 23 травня

Юлія Харченко

У суботу, 23 травня, в кількох областях України прогнозують грози, сильний вітер та місцями град. Проте, температура буде сягати до +30 градусів.

У більшості регіонів істотних опадів не прогнозують. Про це повідомили синоптики Укрігдрометцентру.

Якою буде погода найближчим часом?

У п'ятницю, 23 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. У східних, південних, а також у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях вдень можливі короткочасні дощі та грози, а на решті території України день пройде без істотних опадів.

Синоптики попереджають, що в регіонах гроза супроводжуватиметься градом і шквалами вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Через це в зазначених регіонах оголосили I рівень небезпечності – жовтий.


Де оголошено попередження через негоду / карта Укргідрометцентру

Вітер по країні буде переважно північний, 5 – 10 метрів за секунду, а у східних областях – південно-східний. Температура повітря вночі становитиме 12 – 17 градусів тепла, у західних областях буде прохолодніше – 8 – 13 градусів. Вдень повітря прогріється до 21 – 26 градусів, а в південно-східній частині країни температура місцями сягатиме 30 градусів тепла. 

У Києві та області 23 травня опадів не прогнозують. У столиці вночі очікується 15 – 17 градусів тепла, вдень – 22 – 24 градусів. По області температура коливатиметься від 12 – 17 градусів вночі до 21 – 26 градусів тепла вдень.

Якою буде погода у великих містах?

  • Київ +22...+24;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львів +20...+22;
  • Івано-Франківськ +22...+24;
  • Тернопіль +22...+24;
  • Чернівці +22...+24;
  • Хмельницький +22...+24;
  • Луцьк +21...+23;
  • Рівне +21...+23;
  • Житомир +22...+24;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +25...+27;
  • Миколаїв +25...+27;
  • Херсон +27...+29;
  • Сімферополь +23...+25;
  • Кропивницький +25...+27;
  • Черкаси +23...+25;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Дніпро +26...+28;
  • Запоріжжя +27...+29;
  • Донецьк +26...+28;
  • Луганськ +25...+27;
  • Харків +27...+29.


Погода в Україні на 23 травня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що найближчими днями Україну буде очікувати нестабільна погода з грозами та поривами вітру. Це станеться тому, що в Україну надійде прохолодне повітря з Балтики. Крім того, будуть незначні температурні коливання.

