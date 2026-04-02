Дощі та подекуди грози: якою буде погода в Україні 3 квітня

У п'ятницю, 3 квітня, в Україні збережеться тепла, але волога погода з опадами та місцями грозами. Синоптики також попереджають про тумани в окремих регіонах і змінний вітер.

Температура підніметься до 18 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 3 квітня?

У п'ятницю, 3 квітня, погоду в Україні визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Тобто над територією країни пануватиме тепла та волога повітряна маса. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями.

У більшості регіонів, окрім західних областей України, прогнозують невеликі дощі. Вдень у центральних областях місцями можливі грози. Вночі та вранці у центральних і південних регіонах подекуди утворюватиметься туман, це може створити перешкоду для видимості на дорогах.

Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду, а в західних областях вдень посилиться до 7 – 12 метрів за секунду і стане північно-західним.

Температура повітря вночі становитиме 5 – 10 градусів тепла, вдень підніметься до 13 – 18 градусів тепла.

Що синоптики прогнозують для Києва та області?

На Київщині та в самій столиці також очікується хмарна погода з проясненнями та невеликий дощ, місцями вночі. Вітер залишатиметься слабким – 3 – 8 метрів за секунду.

Температура по області вночі 5 – 10 градусів тепла, вдень 13 – 18 градусів тепла, у столиці вночі 8 – 10 градусів тепла, вдень 16 – 18 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +16...+18;

Ужгород +16...+18;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +15...+17;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +15...+17;

Рівне +15...+17;

Житомир +15...+17;

Вінниця +15...+17;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +16...+18;

Херсон +16...+18;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +16...+18;

Черкаси +15...+17;

Чернігів +15...+17;

Суми +15...+17;

Полтава +15...+17;

Дніпро +16...+18;

Запоріжжя +16...+18;

Донецьк +16...+18;

Луганськ +17...+19;

Харків +16...+18.



Погода в Україні 3 квітня / Карта Укргідрометцентру

