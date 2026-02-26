Чи повернуться морози: синоптикиня розповіла, чим цього року здивує березень в Україні

Березень в Україні обіцяє бути стабільним у погодному плані – без різких температурних стрибків і аномальних опадів. За прогнозами синоптиків, середньомісячна температура коливатиметься в межах 1 – 7 градусів тепла.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха в коментарі УНН.

Якою буде погода в березні?

Синоптикиня пояснила, що початок березня проходитиме під впливом антициклону. Через підвищений атмосферний тиск на старті місяця істотних опадів не очікується, а в більшості регіонів удень зберігатиметься плюсова температура.

Перша декада березня якраз таки буде з дефіцитом опадів, тому що переважатиме антициклональний характер погоди. Над територією Східної Європи пануватиме поле підвищеного атмосферного тиску,

– повідомила Птуха.

За її словами, це забезпечить здебільшого спокійні погодні умови, і принаймні протягом перших п'яти діб істотних опадів не прогнозується. Вона додала, що окремі атмосферні фронти можливі на північному сході, однак їхню інтенсивність ще уточнюватимуть.

Середньомісячна температура у березні становитиме +1…+7 градусів. Водночас у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині показники можуть перевищити норму на 1,5 – 2,5 градуса.

За прогнозами, кількість опадів прогнозується в межах 30 – 53 міліметрів, а в гірських районах — 60 – 98 міліметрів.

Загалом, за словами експертки, березень – це перехідний і контрастний місяць. Історично він демонстрував як майже літні температури, так і сильні морози. Однак цього року прогнозується поступове підвищення температури без різких стрибків.

Добре, що вночі ще зберігається невеликий мінус, адже це не дає снігу танути надто різко і стримує підвищення рівня води в річках,

– підсумувала Наталія Птуха.

Коли припиняться сніг та дощі?