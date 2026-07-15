До +33 градусів: синоптик розповів, як зміниться температура цього тижня

Після періоду нестійких погодних умов та переважно комфортної температури повітря, до України повертається спека. Наприкінці тижня подекуди очікується потепління до +33 градусів.

Про це представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів у коментарі NV.

Коли та де пригріє найбільше?

Синоптик повідомив, що 17 – 18 липня температура повітря вдень становитиме +22…+29 градусів. Дещо вищі показники місцями очікують у південних і західних областях. Там повітря прогріється до +30…+32 градусів.

З неділі, 19 липня, потеплішають навіть ночі. У більшості регіонів температура повітря вночі підвищиться до +21 градуса, а на півдні – до +23 градусів у нічні години.

Вже вдень стовпчики термометрів триматимуться с межах +22…+29 градусів, а на півдні країни вони можуть сягнути +33 градусів. За словами Семиліта, потепління буде поступовим, але відчутним.

Крім того, у Києві та області 17 – 18 липня ночі стануть дещо свіжішими – температура знизиться до +15…+17 градусів. Але синоптик зазначає, що суттєво таке зниження температур мешканці Київщини не відчують.

Нагадаємо, фахівець пояснював, що поступове підвищення атмосферного тиску зумовить стабільнішу погоду без опадів найближчим часом. Однак 19 – 21 липня все ж прогнозують локальні короткочасні дощі з грозами.