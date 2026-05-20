Можливі шквали і град, – синоптик попередив про нетипову ситуацію в погоді найближчим часом

Погода в Україні найближчими днями зміниться через вплив масштабної циклонічної системи. Вона порушила звичне для цього періоду надходження сухого й розпеченого повітря з району Каспію.

Про це розповів синоптик Віталій Постригань.

Чого очікувати від погоди найближчим часом?

Синоптик пояснив, що масштабна циклонічна система, затиснута антициклонами, зараз охоплює Балкани, Україну та Туреччину.

Така конфігурація, за його словами, сприятиме надходженню теплого вологого й нестійкого повітря, що призведе до частих дощів, гроз і підвищеної вологості.

Щонайменше до кінця поточного тижня переважатиме нестабільна із періодичними грозовими дощами погода. У грозах ймовірні град та шквали, це небезпечно! Із позитиву – дочекалися літніх температур, вночі 12 – 17 градусів тепла і вдень теплі 22 – 27,

– додав Постригань.

Окремо синоптик звернув увагу на ймовірність нічних гроз: вони можуть мати локальний і швидкоплинний характер – в одних районах буде сухо, а в інших фіксуватимуться зливи та грози.

Тож, при гуркотінні грому намагайтеся зберігати спокій. Проте, не нехтуємо сигналами повітряних тривог,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час грози громадянам радять уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Раніше Укргідрометцентр вже попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні 20 травня. Вдень у більшості регіонів, крім західних областей, очікуються грози, а місцями – град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Через ускладнення погодних умов оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Синоптики зазначають, що такі явища можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також рух транспорту.

Коли в Україні остаточно потепліє?

Керівниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла, що цього тижня в Україні ще очікується нестійка погода з дощами та опадами. Водночас у окремих регіонах, за її словами, температура повітря може зростати та становити від 28 до 30 градусів тепла.

Вже наступного тижня кількість опадів в Україні, зокрема у західних і північних областях, може зменшитися.

Варто зазначити, що зазвичай метеорологічне літо в Україні настає після стійкого переходу температур через +15 градусів. Зауважимо, що у частині областей здебільшого це відбувається саме наприкінці весни, тобто у третій декаді травня.