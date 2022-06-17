Прогноз погоди на вихідні 18 – 19 червня: спекотний вікенд із суботніми грозами

Фінальний акорд цього тижня буде спекотним. При цьому в суботу в деяких регіонах країни пройдуть грози, а ось у неділю, за даними Sinoptik.ua, опадів не передбачається.

Погода в суботу 18 червня

На Півдні та Сході України, а також у Сумській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях пройдуть дощі та грози. Середня температура повітря вдень становитиме +22…+25 °С, уночі – +12…+16 °С. У Центрі та на Заході країни опадів не очікується, а термометри покажуть від +9…+13 °С уночі та до +23…+25 °С удень. На Закарпатті буде спекотно – до +28…+29 °С.

Погода в неділю 19 червня

У більшості областей України недільна погода буде спекотною і сонячною – саме час трохи відволіктися на морозиво або холодний лимонад. У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +28…+30 °С, на Закарпатті та Волині – до +32 °С. У південних та центральних областях повітря прогріється до +28…+29 °С, подібна картина буде й у столичному регіоні. На Півночі та Сході України денна температура сягне +25…+28 °С. Не забувайте вдома сонцезахисні окуляри, панами та крем із високим SPF – погода на вихідних обіцяє бути дуже спекотною, тому обов'язково захистіть себе від небезпечного ультрафіолету!

Якість повітря та алергени

Мешканцям Запоріжжя, Донецька та Макіївки радимо виходити на вулицю лише за нагальної потреби. У суботу в у цих регіонах очікується висока (понад 150) концентрація твердих часточок – небезпечних забруднювачів повітря, які можуть зашкодити імунітету. Також на всій території країни зберігається висока концентрація пилку берези і трав.

Погода в понеділок

Початок наступного тижня теж буде спекотним майже в усіх регіонах. Удень температура на всій території України становитиме +30…+33 °С (до +29 °С у Херсонській області та Криму), вночі – +15…+18 °С. Невеликі дощі пройдуть удень ​​понеділка у Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, в інших регіонах погода на початку тижня буде ясною.

Народні прикмети та вірування

Наші пращури вірили, що теплий і безхмарний день 18 червня гарантує восени чудовий урожай зерна. Північний вітер вказував на спекотне літо, а північно-західний – на дощове. В Іларіонів день (19 червня) стежили за бджолами: якщо вони активно літали над квітами, найближчі дні мали бути спекотними та сонячними. А незаміжні дівчата майже весь день проводили на городах. Вважалося, що поління бур'янів або будь-яка інша робота на землі в Іларіонів день допоможе знайти в житті кохання та родинне щастя.