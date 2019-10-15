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      Прогноз МВФ щодо світового ВВП невтішний: зате українська економіка зростатиме

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      МВФ покращив економічний прогноз щодо Україи
      МВФ покращив економічний прогноз щодо Україи / bloomberg.com

      Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2019 році до 3%. Водночас, українська економіка зростатиме.

      Українська економіка у 2019 році зросте на 3%, а у 2020 – ще на 3%. Про це йдеться у жовтневому огляді світової економіки World Economic Outlook. За останніми оцінками фахівців Фонду, реальний рівень ВВП України до кінця нинішнього року прогнозується на рівні 3,0%. У липні він становив 2,7%.

      Важливо: Українське економічне диво: чи зростатиме ВВП України щороку на 7%

      Показник інфляції до кінця 2019 року становитиме всього 7%, а до кінця 2020 року сповільниться до 5,6%.

      Варто знати: Яким буде рівень інфляції в Україні до кінця року

      Що таке інфляція?підвищення загального рівня цін на товари і послуги на тривалий термін. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. У такому разі кажуть, що за минулий час купівельна спроможність грошей знизилася, гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.

      Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України складе у 2019 році 2,8% ВВП і 3,5% ВВП – у 2020 році.

      Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

      До теми: Це популізм, – Верстюк про обіцянки Гончарука підняти економіку на 40%

      Важливо! В Україні в 4 рази менше іноземних інвестицій на душу населення ніж в Румунії, в 7 разів менше, ніж в Хорватії і майже в 15 разів менше, ніж в Естонії.

      Що буде зі світовою економікою? У 2020 році МВФ очікує зростання світової економіки на 3,4%, що на 0,1% нижче від того, що прогнозувалося фінансовими експертами у липні. Основна причина погіршення прогнозу щодо світової економіки – торгова війна між США та Китаєм.

      Новообрана глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва наголосила, що світова економіка до 2020 року втратить через торгові конфлікти понад 700 мільярдів доларів. За її словами, це можна порівняти із тим, якби раптом зникла уся економіка Швейцарії.


      Бюджет 2020 / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: МВФ ВВП Інфляція
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