Прогнозів нема, зробіть запас води, – влада про ситуацію зі світлом у Дніпрі та області
- У Дніпропетровській області після вибуху та аварії на ТЕЦ немає світла, води та зв'язку.
- Влада закликала мешканців зробити запаси води та повідомила про відсутність прогнозів щодо відновлення енергопостачання.
На Дніпропетровщині увечері 7 січня пролунав вибух, у небі бачили спалахи. Місцеві ЗМІ пишуть про аварію на ТЕЦ після атаки.
Наразі Дніпропетровщина залишилася без комунікацій. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук звернувся до мешканців та сказав, чи є прогнози, коли повернуть світло, передає 24 Канал.
Яка ситуація у Дніпрі зі світлом?
Поки що щодо відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів. У кого є вода, закликають зробити її запаси.
Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено,
– зазначив голова ДОР Микола Лукашук.
Місцеві пишуть, що у Дніпрі, окрім світла, води та опалення, уже зникає зв'язок. Також зупинилося метро: людей виводять із тунелів, ескалатори не працюють.
Світла нема навіть у лікарнях.
Через тотальний блекаут не чути й сигналів повітряної тривоги.
У ДТЕК підтвердили аварійні відключення світла через ворожу атаку.
"Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло", – написали там.
Проблеми зі світлом не лише у Дніпрі
Через російську атаку увечері 7 січня у Запорізькій області діють обмеження електропостачання. Водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів, тож критична інфраструктура функціонує.
Кривий Ріг на Дніпропетровщині також має проблеми зі світлом. Місто ще вдень почали атакувати російські безпілотники.