Програємо сусідам: що відбувається з інфляцією в Україні
Джерело:фейсбук Тетяни Острікової
Рівень інфляції в Україні залишається одним з найвищих серед сусідніх держав. У вересні 2021 року інфляція в Україні склала 11% відносно вересня 2020 року.
За прогнозом МВФ у 2021 році інфляція в Україні становитиме 9,5%. Середньосвітова – 4,3%. В країнах, що розвиваються – 5,5%.
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У наших сусідів:
- Польща – 4,4% ;
- Словаччина – 2,4%;
- Угорщина – 4,5%;
- Румунія – 4,3%;
- Молдова – 3%;
- Болгарія – 2,1%;
- Туреччина – 17%;
- Грузія – 9,3%;
- Росія – 5,9%;
- Білорусь – 9,2%.
Взагалі у світі лише 21 країна, де інфляція буде вища, ніж у нас.
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В Україні не тільки інфляція вища, ніж середньосвітова. У нас ще й економічне зростання повільніше, ніж середньосвітове і гірше, ніж у всіх наших сусідів, окрім Білорусі.
Інфографіка з фейсбуку Тетяни Острікової
За прогнозом економічного зростання країн світу World Economic Outlook на 2021 рік Україна зросте на +3,5% в той самий час, коли світ в цілому зросте на 5,9%, розвинені країни на 5,2%, країни, що розвиваються на 6,4%…