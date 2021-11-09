Програємо сусідам: що відбувається з інфляцією в Україні

Рівень інфляції в Україні залишається одним з найвищих серед сусідніх держав. У вересні 2021 року інфляція в Україні склала 11% відносно вересня 2020 року.

За прогнозом МВФ у 2021 році інфляція в Україні становитиме 9,5%. Середньосвітова – 4,3%. В країнах, що розвиваються – 5,5%.

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У наших сусідів:

Польща – 4,4% ;

Словаччина – 2,4%;

Угорщина – 4,5%;

Румунія – 4,3%;

Молдова – 3%;

Болгарія – 2,1%;

Туреччина – 17%;

Грузія – 9,3%;

Росія – 5,9%;

Білорусь – 9,2%.

Взагалі у світі лише 21 країна, де інфляція буде вища, ніж у нас.

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В Україні не тільки інфляція вища, ніж середньосвітова. У нас ще й економічне зростання повільніше, ніж середньосвітове і гірше, ніж у всіх наших сусідів, окрім Білорусі.

Інфографіка з фейсбуку Тетяни Острікової

За прогнозом економічного зростання країн світу World Economic Outlook на 2021 рік Україна зросте на +3,5% в той самий час, коли світ в цілому зросте на 5,9%, розвинені країни на 5,2%, країни, що розвиваються на 6,4%…