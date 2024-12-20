Через Резерв+ можна буде отримати електронне направлення на проходження ВЛК

Невдовзі, щоб отримати направлення на ВЛК, не доведеться відвідувати ТЦК. Це можна буде зробити через застосунок Резерв+.

Така послуга буде доступна уже за декілька місяців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міноборони.

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Висновки ВЛК зберігатимуть у електронній формі

Відповідні плани обговорили 20 грудня на засіданні Координаційного центру з питань організації діяльності медичних служб сил безпеки і оборони. Серед присутніх були представники Міноборони, МОЗ, Медичних сил ЗСУ тощо.

Планують, що електронне направлення через Резерв+ буде доступне у застосунку уже до кінця лютого 2025 року.

Рішення військово-лікарської експертизи будуть надходити не в паперовому вигляді до ТЦК, а в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру "Оберіг",

– пишуть у міністерстві.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, медичний огляд військовозобов'язані зможуть проходити у будь-якому визначеному медичному закладі.

"Висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб", – додала вона.

У Міноборони кажуть, що цією реформою військово-лікарської експертизи намагаються посилити її ефективність, а також розмежування функцій ВЛК та ТЦК, щоб в останніх не було черг та знизилися корупційні ризики.