9 жовтня у Лондоні нібито від імені української громади організували пікетування будинків, де розташовані квартири, що згадуються в розслідуванні Pandora papers.

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У публікації видання "Букви" говориться, що акцію підтримала організація European Democrat Students в особі її Secretary General Ivan Botoucharov.

Навіть фото додається з посиланням.

Скриншот звіту про акцію проти Президента України від організації, що перебуває під впливом РФ, Іван Ботучаров – крайній зліва

Але раптом виникла проблема – той самий Іван Ботучаров раніше брав участь в акціях "Россотрудничества" і закликав розширювати співробітництво між Великою Британією та Росією.

Іван Ботучаров захищає інтереси Росії / Скриншот з сайту "Россотрудничества"

Іван Ботучаров бореться за переобрання Петра Порошенка / фото – фейсбук Олександра Новака

Тому висловлю дві версії, які можуть пояснити цей парадокс. Або цей хлопець банально заробляє, і працює на тих, хто платить (і не важливо хто це – "Россотрудничество" чи люди Порошенка), або в організації цієї акції об'єднались люди Порошенка і "Россотрудничество".