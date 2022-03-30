"Прокукурікав": ведучі потролили Медведєва у прямому ефірі – курйозне відео

Дмитро Медведєв заявив, що усі санкції проти Росії обов'язково повернуться до Заходу бумерангом. Коментуючи цю заяву, ведучі 24 каналу у прямому ефірі потролили російського політика.

Ведучий Ігор Гаврищак попросив вивести на екран заяву Медведєва. Однак там з'явилося дещо інше відео.

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"Це не те, перепрошую. Це не та заява, однак дуже схожа", – наголосив ведучий.

Ведучі потролили Медведєва у прямому ефірі: дивіться відео



Після цього Гаврищак додав, що якби Медведєв не "прокукурікав" значну частину того, що зараз відбувається у світі, він би чудово знав – Захід свідомо вводив санкції проти Росії, знаючи, що теж від них постраждає.

"Тому те, що говорить, кукурікає Медведєв – це повний абсурд", – заявив ведучий.