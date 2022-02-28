Прокуратура розслідує вбивство російськими військовими цивільного на Київщині

Прокуратури Київської області розпочала досудове розслідування щодо вбивства російським військовим цивільного чоловіка у селищі Іванків

Дії окупантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

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"Військовослужбовці збройних сил РФ, порушуючи закони війни, з автоматичної зброї застрелили цивільного чоловіка у селищі Іванків Вишгородського району", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Це не перший випадок, коли російські військові не лише обстрілюють мирне населення з ракет, але й вбивають беззбройних людей на вулицях міст та сіл. В тимчасово окупованому Бердянську російський загарбник вистрілив у чоловіка, який не дав йому телефон, щоб окупант зателефонував додому в Росію. Чоловік загинув на місці.

Правоохоронні органи продовжують фіксувати всі дії загарбників з метою притягнення їх до відповідальності.