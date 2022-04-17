Прокуратура розслідує захоплення росіянами будівель "Луганськгазу"

17 квітня 2022 , 13:48
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Російські окупанти захопили будівлі структурних підрозділів АТ "Луганськгаз". За цим фактом у прокуратурі вже відкрили кримінальну справу.

Провадження відкрили за статтею про захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Наразі триває розслідування.

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Які підрозділи "Луганськгазу" захопили росіяни

  • Старобільський,
  • Марківський,
  • Новопсковський.

До речі, допомагали російським окупантам бойовики з фейкової республіки на Луганщині.

До теми дивіться ранкове зведення Генштабу за 17 квітня:

 

Автор: Софія Мінджоса