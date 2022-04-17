Прокуратура розслідує захоплення росіянами будівель "Луганськгазу"
17 квітня 2022 , 13:48Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Російські окупанти захопили будівлі структурних підрозділів АТ "Луганськгаз". За цим фактом у прокуратурі вже відкрили кримінальну справу.
Провадження відкрили за статтею про захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Наразі триває розслідування.
До теми Новий інструментарій для розслідування злочинів окупантів буде незабаром, – Венедіктова
Які підрозділи "Луганськгазу" захопили росіяни
- Старобільський,
- Марківський,
- Новопсковський.
До речі, допомагали російським окупантам бойовики з фейкової республіки на Луганщині.
До теми дивіться ранкове зведення Генштабу за 17 квітня: