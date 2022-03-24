Прокуратура відкрила справу через загибель російської журналістки

У Києві під обстрілом окупантів загинула російська журналістка Оксана Бауліна. Через це в Офісі генпрокурора України відкрили кримінальну справу.

Журналістка видання The Insider загинула 23 березня у Подільському районі. Слідчі вже розпочали розслідування.

До теми У Мелітополі росіяни викрали батька журналістки й вимагають її приїзду

Кримінальну справу відкрили за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, що призвело до загибелі людей.

Зауважимо, терористи здійснили обстріл столиці ракетами. Разом з журналісткою загинув ще один цивільний. Також постраждали двоє людей, які супроводжували Бауліну.