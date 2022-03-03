У прокуратурі попередили, що Україна може бути відрізана від каналів зв'язку через бомбардування

Ірина Венедіктова звернулась до міжнародної громади та зауважила, що сьогодні Україна бореться за свій суверенітет, незалежність і мир у Європі. Внаслідок потужних бомбардувань, Україна може бути відрізана від каналів зв'язку.

В Офісі Генерального прокурора впевнені, що Україна – останній бар'єр на шляху Путіна до країн-членів ЄС. Зокрема, підкреслюють, що це війна за Європу на території України.

Україна може бути відрізана від каналів зв'язку через потужні бомбардування. Проте я впевнена, що в такому випадку міжнародне співтовариство й надалі вживатиме рішучих заходів для притягнення винних до відповідальності!

– підкреслила Ірина Венедіктова.

Вона також застерегла, що бездіяльність сьогодні означає співучасть у воєнному злочині та нагадала, що Путін не відповів за Грозний і Грузію. Зокрема, Генеральний прокурор України у зверненні згадала про Донбас та Крим, розслідування злочинів яких ЄС вирішили не доводити до кінця. Вона запевняє, якщо закрити очі на руйнування Києва, Харкова та десятків інших міст України, то наступними будуть столиці країн ЄС.

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