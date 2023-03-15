Аж до Путіна: прокурори створили мапу з сотнями російських військових злочинців
Джерело:The Guardian
Україна зібрала сотні досьє на понад 600 росіян, зокрема військових командирів, які фігурують у воєнних злочинах під час повномасштабної війни Росії проти України.
Українські прокурори збирають докази воєнних злочинів росіян і детальні дані про все військове командування Росії.
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Схема з іменами та фото розміщена на дошці, висота якої 1,5 метра, а ширина – 4 метри. На ній – підозрювані: від сотень російських солдатів до міністра оборони Росії Сергія Шойгу та президента Володимира Путіна.
Є імена та фотографії низки осіб, щодо яких в Україні триває слідство через їхню можливу причетність до воєнних злочинів. На мапі зображені сотні російських військових, розділені по полках, аж до верховного головнокомандувача Володимира Путіна,
– пише видання.
"Маріупольський різник", "м'ясник Бучі: хто у списку злочинців
Один з підозрюваних – генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він керував облогою Маріуполя, де за даними української влади, армія Росії вбила щонайменше 22 тисячі людей. Руйнування Маріуполя порівнюють з облогою міста Алеппо в Сирії, який перетворився на руїни після російських бомбардувань. Саме Мізинцев командував там нальотами. Частково він використав цю тактику і в Маріуполі.
Як і в Алеппо, Мізінцев спочатку відрізав Сили оборони України від їхніх ліній постачання, а потім "стискав" їх вулиця за вулицею. Водночас е припинялись бомбардування, через які цивільні не могли виїхати з міста. Саме тому генерал-полковник отримав прізвисько "Маріупольський різник".
Також у переліку фігурує російський генерал-полковник Олександр Журавльов, який допомагав Мізінцеву під час бомбардувань Алеппо 2016 року.
Журавльов був єдиним російським офіцером, який міг підписати наказ про обстріл Харкова з російського Бєлгорода касетними реактивними снарядами "Смерч", що заборонено у більшості країн світу. Касетні боєприпаси згодом були виявлені в житлових районах, де не було ні особового складу, ні військової інфраструктури.
У списку російських військових злочинців також 40-річний Азатбек Омурбеков, який керував російськими військами, які вчиняли вбивства, зґвалтування та тортури щодо мирних жителів на Київщині. За що Омурбеков отримав прізвисько "м'ясник Бучі".
Також у переліку воєнних злочинців, який ведуть українські прокурори, згадується і 51-річний полковник Олег Тимошин, який керує окупантами, які 27 червня скинули протикорабельну ракету Х-22 на ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Тоді окупанти вбили щонайменше 20 людей, постраждали понад 55 людей.
Як Україна притягне до відповідальності Росію
- Українські прокурори та слідчі роблять усе можливе для детальної фіксації воєнних злочинів російських військових на території нашої держави. Українська влада наполягає на міжнародному трибуналі для розслідування злочинів Росії.
- І робить усе можливе, аби світ чув, знав про звірства росіян і сприяв притягненню причетних до відповідальності. Перші успіхи у цьому напрямку вже є.
- Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії. Однак, таке рішення ще має бути підтримано кожною окремою країною на національному рівні.
- 23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.
- В ООН вирішили поширити проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу на кшталт Нюрнберзького для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини Росії в Україні.