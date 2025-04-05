Пролунало понад 20 вибухів: дрони СБУ уразили у Росії завод, який виробляє вибухівку
- Дрони СБУ атакували завод "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області, де пролунало понад 20 вибухів.
- Завод зупинив технологічні процеси після атак, він є одним з провідних виробників вибухових речовин у Росії.
У ніч на 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області, який є дуже важливим для росіян.
На російському об'єкті пролунало понад 20 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела.
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Що відомо про ураження заводу
За даними джерел, ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області. Цей завод є одним з провідних у Росії та СНД виробників промислових вибухових речовин, зокрема аммоналу, амоніту та грануліту.
У Чапаєвську чули гучні вибухи: дивіться відео
У Росії атакували завод "Промсинтез": дивіться відео
На вищезгаданому російському підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Внаслідок цього, згідно з наявною інформацією, керівництво заводу зупинило технологічні процеси.
У Самарській області було гучно: дивіться відео
СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями,
– наголосило поінформоване джерело в СБУ.
До слова, минулого місяця дрони СБУ уразили газокомпресорні станції "Давидоська" у Тамбовській області та "Новопетровська" у Саратовській області. Було знищено польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 у Бєлгородській області.