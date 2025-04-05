Пролунало понад 20 вибухів: дрони СБУ уразили у Росії завод, який виробляє вибухівку

У ніч на 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області, який є дуже важливим для росіян.

На російському об'єкті пролунало понад 20 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела.

Дивіться також Окупанти скаржаться на масовану атаку БпЛА на Донецьк

Що відомо про ураження заводу

За даними джерел, ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області. Цей завод є одним з провідних у Росії та СНД виробників промислових вибухових речовин, зокрема аммоналу, амоніту та грануліту.

У Чапаєвську чули гучні вибухи: дивіться відео

У Росії атакували завод "Промсинтез": дивіться відео

На вищезгаданому російському підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Внаслідок цього, згідно з наявною інформацією, керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

У Самарській області було гучно: дивіться відео

СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями,

– наголосило поінформоване джерело в СБУ.

До слова, минулого місяця дрони СБУ уразили газокомпресорні станції "Давидоська" у Тамбовській області та "Новопетровська" у Саратовській області. Було знищено польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 у Бєлгородській області.