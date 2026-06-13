Решта на другому плані, – американістка розкрила головну політичну мету Трампа

В Сполучених Штатах 3 листопада заплановані проміжні вибори до Конгресу. З огляду на це американському президенту зараз важливо показувати не лише бурхливу діяльність у всіх напрямках, як він це і робить, але і результати від неї.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначила політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко, підкресливши, що нині з вуст Трампа звучить багато заяв, але є мало досягнень саме з тих тем, про які він говорив у своїй передвиборчій кампанії.

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Яку тему Трампу не вдасться перекрити іншими подіями?

Так, Сполучені Штати досягли повернення ізраїльських заручників, більш-менш спостерігається припинення вогню з Іраном, але війна в Європі досі не завершена, а щодо Ірану – немає просувань з обмеження його ядерної програми. Все це викликає багато питань, тому Трампу, чий рейтинг зараз не є високим, треба демонструвати американському суспільству реальні результати своєї політики.

Повне інтерв'ю Філіпенко: дивіться у відео

Говорячи про проміжні вибори, у Трампа, як зауважила американістка, буде багато приводів для феєрверка: в США триває чемпіонат світу з футболу, 14 червня – його 80-й День народження і з цієї нагоди пройдуть бої UFC, а 4 липня Сполучені Штати відзначатимуть 250 років незалежності.

Багато чого буде відбуватися, але це все не перекриє головне питання порядку денного американців – вартість бензину,

– озвучила Філіпенко.

Зараз, з її слів, ціни в США катастрофічні. Якщо порівнювати з Європою, здається, що вони нижчі, але важливо зважати на те, що американці частіше здійснюють заправку і використовують щомісячно великий обсяг пального.

Тому для Трампа це перше питання, решта – на другому плані. Сьогодні для нього головне – домовитися з Іраном про відкриття Ормузької протоки,

– пояснила Філіпенко.

Трамп анонсував підписання мирної угоди з Іраном

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США заявив, що скоро може бути підписана угода для мирного врегулювання війни між Сполученими Штатами та Іраном. З його слів, підготовка документів на фінальній стадії. Трамп не виключає, що їх підписання може відбутися цими вихідними в Європі (ймовірно у Женеві), де буде присутній віцепрезидент США Джей Ді Венс.

В угоді зокрема передбачається відкриття Ормузької протоки протягом місяця, натомість будуть послаблені санкції проти Ірану. США зобов'яжуться не втручатися у внутрішні справи цієї країни й вивести своїх військових з районів поблизу неї. Вказується, що Вашингтон має презентувати план реконструкції Ірану на суму 300 мільярдів доларів.

Планується визначитии 60-денний період для переговорів задля досягнення домовленості щодо ядерної програми Ірану та повного скасування санкцій США. Протягом цього часу Сполучені Штати не повинні посилювати свою військову присутність довкола Ірану та вводити нові санкції щодо країни.