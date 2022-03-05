Пропагандисти намагаються переконати росіян, що "економіці нічого не загрожує": їм вже не вірять

Російська пропагандистська машина намагається переконати населення країни-окупанта, що "їхній економіці нічого не загрожує". Проте пропагандистам Кремля потроху перестають вірити.

Детальніше про це розповіли у зверненні МВС України 5 березня. Там зазначили, що в Росії починають масово забирати гроші з банків. Слід зауважити, що банкомати на більшості території окупантів уже не працюють.

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"Рубль реально знецінюється в 3 рази"

У МВС кажуть, що зараз усі топ-рупори пропаганди роблять одразу по кілька сюжетів про нібито "стійку економіку". Зокрема, на "Росія 1" вже було декілька сюжетів про те, що відключення від SWIFT не страшне.

Проте населення в це не вірить, бо всі починають потрошу розуміти, що відбувається. Тому йдуть стояти в шалених чергах, щоб забрати рублі, які стрімко втрачають цінність.

На додаток, всі магазини техніки, багато магазинів одягу та інші зараз мають аншлаги. Люди розуміють, що рубль знецінюється реально в 3 рази,

– розповіли в МВС України.

Звернення МВС України 5 березня: дивіться відео

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