Пропагандисту Шарію та його дружині заблокували сторінки в Інстаграмі та Фейсбук

27 лютого 2022 , 21:20
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Пропагандист Анатолій Шарій скаржиться, що тепер не може розповсюджувати свою мову ворожнечі в Україні. Його сторінки в Інстаграмі та Фейсбук заблоковані

Шарій опублікував пост про те, що доступ до його сторінки обмежений в Україні через офіційний запит.

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У цьому пропагандист звинувачує міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.


Шарію заблокували поширення своєї пропаганди в Україні

Під блокування потрапили й сторінки його дружини.

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Автор: Ігор Саджениця