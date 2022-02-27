Пропагандисту Шарію та його дружині заблокували сторінки в Інстаграмі та Фейсбук
27 лютого 2022 , 21:20Читать новость на русском
Пропагандист Анатолій Шарій скаржиться, що тепер не може розповсюджувати свою мову ворожнечі в Україні. Його сторінки в Інстаграмі та Фейсбук заблоковані
Шарій опублікував пост про те, що доступ до його сторінки обмежений в Україні через офіційний запит.
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У цьому пропагандист звинувачує міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Шарію заблокували поширення своєї пропаганди в Україні
Під блокування потрапили й сторінки його дружини.
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