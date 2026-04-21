У Зеленського відреагували на пропозицію Німеччини і Франції про "тіньове членство" України в ЄС

Західні ЗМІ пишуть, що Німеччина та Франція пропонують Україні "символічні" переваги на етапі перед вступом до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не шукає альтернатив ЄС, а може посилити його.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що для України важливі не лише слова, а конкретні юридичні гарантії. Крім того, наша держава має усі можливості підсилити Європу, тому повинна увійти в Євросоюз, щоб побудувати єдину оборонну систему.

Що важливо для України?

Михайло Подоляк підкреслив, що Володимир Зеленський закладає головне – це інституціональність будь-яких підходів. Наприклад, якщо це гарантії стримування, то повинна бути не просто заява якоїсь країни чи президента.

Слово – це добре. Але в нього є відповідний термін каденції і так далі. Президент України говорить про те, що все має бути затверджено на рівні кабінетів, урядів, парламентів і так далі. Має працювати чітка юридична формула. Це правильний підхід,

– сказав посадовець.

Потрібно виконати певну підготовчу роботу, синхронізувати законодавства. Зокрема, у межах реформи правоохоронної, антикорупційної системи. Але це шлях, який має бути швидко пройдений. Має бути чітко зрозуміло, коли та яка юридична фіксація чекає на Україну.

Крім того, український лідер говорить про те, що є певні неспроможності наявних військових альянсів. Тому треба думати про те, як Європа має захищати себе самостійно. Тому що союзи також будуть переформатовуватись. Зокрема, Україна має відповідний досвід участі у сучасній війні, стрімко перебудовує не тільки систему ВПК, але й пропонує долучитися до цієї перебудови європейські країни. Багато чого змінюється. Лідером цього є Україна.

Тому Зеленський говорить про побудову нових альянсів. Однак побудова будь-якого альянсу – це рівноправне партнерство. Це означає рівноправні економіки, регуляторні політики.

А ви можете бути рівноправними тільки в рамках єдиного ринку. У такий спосіб це одночасно має йти до спільних оборонних систем у Європі, зокрема, на базі України. Також до спільних програм стримування Росії для того, щоб запобігти будь-яким війнам, які Росія хоче чи може вести на території Європи. Зокрема, до спільних економічних просторів, де ви зможете заробляти гроші, щоб спільно інвестувати у своїй оборонні спроможності,

– пояснив радник голови ОПУ.

Тобто президент України говорить про системні відносини, в яких не може бути спекуляцій. Наприклад, сьогодні під час переговорів у межах кластерів можна більш активно долучати Україну до якихось внутрішньоєвропейських обговорень чи дискусій.

Але Україна має швидко зайти в Європу. Тому що це не питання, що "ми хочемо з вами тільки торгувати". Це "ми хочемо з вами побудувати єдину оборонну систему". А вона може будуватись тільки партнерами, які відкриті один для одного з політичного, з антикорупційного, з економічного, з фінансового погляду,

– наголосив Подоляк.

Що відомо про пропозицію Німеччини та Франції?