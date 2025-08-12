В останні дні ситуація на Донеччині тільки загострюється. Так 12 серпня з'явилася інформація про прорив ворога біля Добропілля, а також про нібито взяття під контроль росіянами важливої траси.

Як розповів 24 Каналу офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко зараз важливо не піддаватися паніці. Адже ситуація біля Покровська не зовсім така, як описують у соціальних мережах та деяких ЗМІ.

Що відбувається біля Покровська?

Справді на цьому напрямку присутні диверсійні групи, відбуваються щоденні боєзіткнення. Але там зосередженні одні з найкращих підрозділів Сил оборони, які просто зараз локалізують атаки, знищують противника, беруть у полон.

Сили оборони роблять все можливе, щоб не сталося ніякого прориву. Так, окупанти користуються травою, просуваються полями, вулицями, посадками. Діють методом просочування, тобто наступають групами по 2 – 3 людини,

– розповів Володимир Назаренко.

На жаль, є поодинокі випадки, коли росіянам вдається пройти, заховатися у підвалі, переодягтися у цивільний одяг й чекати. Але це точно не є прорив загально регулярних військ через наші бойові порядки. Мовиться про дрібні групи російських солдатів.

Сьогодні тисячі українських військових максимально працюють над тим, щоб зупинити ворога. Ця робота не зупиняється.

"Лінія, яка була намальована, на Deep State, не зовсім відповідає дійсності. Коли виходить якась історія в публічний простір, то найголовніше – не нашкодити Силам оборони, не видати розташування, наші дії та плани", – наголосив офіцер.

Зараз ситуація не панічна, треба дати час українським підрозділам виконати свою роботу та відкинути ворога. На цьому напрямку справді дуже складно, противник має надзвичайно велику кількість ресурсу у вигляді живої сили, але на 4 році війни ми розуміємо, що це не є вирішальним фактором.

Зауважимо, у Стратегічному командуванні ЗСУ повідомили, що інформація про прорив ворога на Донеччині не є правдивою. Ворожі групи справді намагаються обійти наші позиції, щоб потрапити в тил, але їх знищують. Такі дії наразі не призвели до змін на фронті

У Збройних Силах підтвердили, що окупанти використовують тактику малих штурмових груп. Так складається хибне враження про їхнє просування, яке ми бачимо на картах. Але зараз не мовиться про контроль ворога над територією, де нібито стався прорив. Тому повідомлення про "втрату 12 кілометрів" не є перевіреними.