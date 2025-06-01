У Києві біля Палацу "Україна" – справжня ріка: там прорвало трубу

Увечері у столиці в районі Палацу "Україна" прорвало трубопровід. На вулицях утворився потоп.

У мережі поширили кадри з місця події. На них можна побачити, як автомобілі переміщаються проїзною частиною дороги, заповненою водою, передає 24 Канал.

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Що відомо

Близько 22:30 у КМДА повідомили, що поблизу вулиці Велика Васильківська, 112 стався прорив труби водопостачання, внаслідок чого підмило опору світлофора. Потерпілих та пошкодженого майна немає.

На місці вже працюють бригади "Київводоканалу". Також місцева влада попередила про можливі ускладнення дорожнього руху.

Прорив трубопроводу у районі Палацу "Україна": дивіться відео

Аварія на Великій Васильківській: дивіться відео

До слова, на Львівщині дуб Франка впав на екскурсійний автобус у селі Нагуєвичі. Дерево стояло на території родинного маєтку письменника, і біля нього була табличка про небезпеку падіння.