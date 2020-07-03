У Києві на Подолі посеред ночі прорвало трубу: фото і відео 10-метрового фонтана
На вулиці Введенській, що у самому історичному центрі Києва, на Подолі, близько 23:00 2 липня прорвало трубу. Напір води був потужним, але хоча б не гарячим.
Так, струмінь води, за словами очевидців, спершу бив на відстань у 10 метрів. Про це інформують у фейсбук-спільноті Kyiv Operative.
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Користувачі соцмереж пишуть, що струмінь води був такої сили, що сягав сусідньої Волоської вулиці.
Прорив труби у центрі Києва / Фото "Українська правда"
За інформацією "Української правди", на місці працювали поліцейські та рятувальники. Подія трапилась близько 23 години, а вже о 23:30 напір води вдалось приборкати.
Прорив труби на Подолі в Києві: відео
"Фонтан" у центрі столиці: відео
Вулиця Введенська у Києві на мапі:
У Києві, на жаль, доволі часто трапляються такі інциденти. Приміром, у січні через прорив теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza навіть постраждали люди. Сімох осіб довелося госпіталізувати через опіки, отримані від контакту з окропом.