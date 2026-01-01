У Гані заарештували "пророка" Ебо Ноя, який обіцяв "Другий потоп" і виманював гроші на ковчег

У Гані поліція затримала самопроголошеного пророка Еванса Ешуна, відомого як Ебо Ной, який передбачав глобальний потоп 25 грудня 2025 року. Арешт відбувся 31 грудня через поширення інформації, що спричинила паніку серед населення, а також підозри в шахрайстві.

Як закінчилися віщування самопроголошеного пророка?

Еванс Ешун набув популярності в соцмережах, стверджуючи, що отримав божественне одкровення про трирічні безперервні дощі, які затоплять світ. Потоп мав початися якраз із Різдва 2025 року.

Для підтвердження власного статусу пророка чоловік назвався Ебо Ноєм.

Він активно будував дерев'яні конструкції, які називав сучасними ковчегами (загалом близько восьми-десяти), і закликав людей готуватися до апокаліпсису.



Африканець Ебо Ной будував ковчеги для спасіння людства / Фото з відкритих джерел

Відео з процесом будівництва, де видно прості човни з дощок, збирали мільйони переглядів на TikTok та YouTube, привертаючи увагу туристів і допитливих.

Ебо Ной запевняв, що один із його "головних ковчегів" нібито здатний вмістити сотні мільйонів людей. Втім, 25 грудня 2025 року минуло, а передбачена катастрофа так і не сталася.

Тому "пророк" заявив, що своїми молитвами й дотриманням посту він, мовляв, "переконав Бога відкласти покарання" на невизначений термін, аби встигнути збудувати додаткові судна. Тим часом повідомляється також, що за перераховані йому гроші Еванс Ешун зміг купити собі Mercedes.

