Проросійські політологи проштовхують путінський наратив про "Мінськ-3", – Голобуцький

Керівництво Росії проштовхує через проросійських політологів в інформаційний простір України, США та Євросоюзу проєкт тимчасового перемир'я на кшталт "Мінська-3". Перемир'я потрібно Путіну для передишки та підготовки нового вторгнення в Україну, яке має відбутися через 5 років.

Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький у своєму блозі.

Кремль планує запустити проєкт перемир'я, що схожий на перші та другі Мінські угоди. Головна мета – путінському режиму потрібна п'ятирічна передишка для підготовки та модернізації російської армії до нового вторгнення в Україну через 5 років. Уже зараз за допомогою політтехнологів Віктора Медведчука розпочинаються спроби підігрівати публічний простір в Україні, США і Європейському Союзі, зокрема за допомогою аналітичних статей і матеріалів. Одним зі співавторів таких матеріалів і самої концепції є проросійський політолог Андрій Єрмолаєв,

– заявив Олексій Голобуцький.

За його словами, схожий сценарій кремль розробляв у Чечні. Хасав'юртівські угоди 1996 року забезпечили "паузу" після програшу Росії в Першій чеченській війні. Російська армія відновилася і через 5 років почала Другу чеченську війну, знищивши незалежну державу Чечню, нагадує політолог.

"Кремль буде проштовхувати тезу про новий адміністративний статус і кордони захоплених територій, їх особливий правовий та економічний режим, що означатиме, фактично, "Мінськ-3". Цей план розрахований на гнучку і піддатливу європейську дипломатію, особливу ту, яку тривалий час контролював російський режим різними корупційними заохоченнями й газовими "пряниками". Що вони оберуть спокій, вигідну торгівлю з Росією, без'ядерний статус Центрально-Східної Європи, а замість того пробачать кремлівському режиму та Росії всі масові злочини проти людяності, скоєні в Україні, і подарують Путіну статус-кво: загарбане і забране в України. Лише не на довго: на 5 років, впродовж яких знову стануть спонсорами (через торгівлю) російського державного нацизму", – наголосив Олексій Голобуцький.

Він попереджає, що тільки перемога України "здатна переламати хребта тоталітарній путінській державі" і не допустити повторення війни через 5 років. Будь-які розмови з Росією можливі лише після виходу ЗСУ на державні кордони України 1991 року, наголошує експерт.