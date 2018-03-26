Проросійські бойовики 20 разів обстріляли позиції ЗСУ: названо "гарячі точки"

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби агресор здійснив 20 обстрілів позицій наших захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та гранатометів бойовики обстріляли захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по наших укріпленнях у Водяному. Також ворог двічі застосовував великокаліберні кулемети по оборонцях Павлополя, Пісків, а стрілецьку зброю – поблизу Мар'їнки, Широкиного, Талаківки та Гнутового,

– повідомляють у штабі.

На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі потрапили захисники Луганського. Крім цього, з БМП та кулеметів противник обстріляв наші опорні пункти неподалік Новгородського.

На щастя, внаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.