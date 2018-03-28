07:48
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
  • субота
    5°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих
Вєсті.UA
20:27, 27 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Проросійські бойовики здійснили 32 обстріли позицій ЗСУ з гранатометів, мінометів та кулеметів

38 Читать новость на русском
Проросійські бойовики 32 рази обстріляли позицій ЗСУ з гранатометів, мінометів та кулеметів
Проросійські бойовики 32 рази обстріляли позицій ЗСУ з гранатометів, мінометів та кулеметів / slovoidilo.ua

За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 32 обстріли позицій сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

ЧИтайте також: Скандал з військовою технікою на Житомирщині: з’явилися важливі деталі

"На Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів тричі по наших укріпленнях поблизу Луганського. Також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував неподалік Зайцевого", – повідомляють у штабі.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському, Старогнатівці, Мар’їнці та Гнутовому. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосовували по оборонцях Авдіївки, Талаківки, Павлополя та Водяного, а БМП – по укріпленнях ЗСУ в Пісках. Крім цього зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО неподалік Широкиного, Шахти Бутівка та Кам’янки.

На щастя, внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 27 березня: ГПУ взялася за Медведчука, мітинги у Росії, футбольна перемога
27 березня, 22:10 Головні новини 27 березня: ГПУ взялася за Медведчука, мітинги у Росії, футбольна перемога
1270
Щодня все сумніше: російські окупаційні сили у Донецьку готові розстріляти командування
27 березня, 22:01 Щодня все сумніше: російські окупаційні сили у Донецьку готові розстріляти командування
Олексій Чибісов 3957
Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
27 березня, 21:01 Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
Яніна Ткачук 2158
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
27 березня, 20:01 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 749
Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
27 березня, 19:01 Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
Інна Жолобович 849
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук