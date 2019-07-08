Проросійські бойовики поранили мирного жителя на Донбасі

Проросійські бойовики з мінометів 82 калібру обстріляли селище Новгородське на Донбасі. Внаслідок розриву міни 78-річний місцевий житель отримав поранення.

Вогонь російські найманці вели з окупованої Горлівки, повідомили у прес-службі ООС.

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Міна розірвалася у кількох метрах від будинку чоловіка на вулиці Слов'янській, через це у помешканні повибивало вікна. Чоловіка з легкими пораненнями госпіталізували до Торецька.

За фактом обстрілу спостережною групою української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію.

Зазначимо, що впродовж доби 7 липня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброєю.

Внаслідок ворожих обстрілів 1 український військовослужбовець загинув, 2 отримали поранення, ще 1 – бойове травмування.