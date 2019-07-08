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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Проросійські бойовики поранили мирного жителя на Донбасі

      39 Читать новость на русском
      Обстріли на Донбасі
      Обстріли на Донбасі / radiosvoboda.org

      Проросійські бойовики з мінометів 82 калібру обстріляли селище Новгородське на Донбасі. Внаслідок розриву міни 78-річний місцевий житель отримав поранення.

      Вогонь російські найманці вели з окупованої Горлівки, повідомили у прес-службі ООС.

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      Міна розірвалася у кількох метрах від будинку чоловіка на вулиці Слов'янській, через це у помешканні повибивало вікна. Чоловіка з легкими пораненнями госпіталізували до Торецька.

      За фактом обстрілу спостережною групою української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію.

      Зазначимо, що впродовж доби 7 липня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброєю. 

      Внаслідок ворожих обстрілів 1 український військовослужбовець загинув, 2 отримали поранення, ще 1 – бойове травмування.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
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