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      Окупанти обстрілюють Донбас: 1 український воїн загинув, ще 3 поранені

      5 Читать новость на русском
      Окупанти обстрілюють Донбас: 1 український воїн загинув, ще 3 поранені
      Окупанти обстрілюють Донбас: 1 український воїн загинув, ще 3 поранені / slovoidilo.ua

      Упродовж доби 7 липня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброєю. Унаслідок ворожих обстрілів 1 український військовослужбовець загинув, 2 отримали поранення, ще 1 – бойове травмування.

      Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Читайте також: Зеленський озвучив наступний крок після розведення сил поблизу Станиці Луганської

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Широкиного, Богданівки, Водяного, околиці Красногорівки та у районі населеного пункту Пищевик.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів поблизу Новолуганського, Попасної, околиці Майорська та поблизу Південного.

      У результаті обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один – бойове травмування. За даними розвідки 7 липня 2 окупантів знищено. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

      Відео: Українські бійці розгромили ще одну позицію бойовиків

      Від початку поточної доби ворог уже три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поряд Водяного. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі неподалік населеного пункту Новолуганське.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Жертви
      Джерело: 24 канал
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