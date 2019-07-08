Окупанти обстрілюють Донбас: 1 український воїн загинув, ще 3 поранені

Упродовж доби 7 липня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброєю. Унаслідок ворожих обстрілів 1 український військовослужбовець загинув, 2 отримали поранення, ще 1 – бойове травмування.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Широкиного, Богданівки, Водяного, околиці Красногорівки та у районі населеного пункту Пищевик.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів поблизу Новолуганського, Попасної, околиці Майорська та поблизу Південного.

У результаті обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один – бойове травмування. За даними розвідки 7 липня 2 окупантів знищено. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

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Від початку поточної доби ворог уже три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поряд Водяного. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі неподалік населеного пункту Новолуганське.