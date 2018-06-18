Проросійські бойовики цинічно обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: українські бійці дали відсіч

Упродовж минулої доби, 17 червня, у районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики 20 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням мінометів.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 17 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойові дії тривали на окремих напрямках із застосуванням переважно стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям ворога та давали йому адекватну відповідь", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, російсько-окупаційні війська активізувалися увечері та за темної пори доби.

Так, на Луганському напрямку, близько 19-ї години та опівночі окупанти відкрили вогонь з мінометів по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське.

Також заборонену Мінськими домовленостями зброю ворог застосував на Донецькому напрямку, в районах населених пунктів Піски та Старогнатівка, що під Волновахою. На Маріупольському напрямку тривали бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районах населених пунктів Пищевик, Гнутове, Водяне, Широкине.

За даними розвідки, минулої доби противнику нанесено втрат: 5 окупантів поранено. Втрат наших військ поточної доби немає. Один захисник Кримського під час обстрілу отримав поранення.

– додали у штабі.