08:45
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 18°C
  • вівторок
    28°C 17°C
  • середа
    27°C 17°C
  • четвер
    23°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Проросійські бойовики цинічно обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: українські бійці дали відсіч

356 Читать новость на русском
Українські бійці поранили п'ятьох окупантів на Донбасі
Українські бійці поранили п'ятьох окупантів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 17 червня, у районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики 20 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням мінометів.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Читайте також: Проросійські бойовики поранили жінку на Донеччині

"Упродовж минулої доби, 17 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойові дії тривали на окремих напрямках із застосуванням переважно стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям ворога та давали йому адекватну відповідь", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, російсько-окупаційні війська активізувалися увечері та за темної пори доби.

Так, на Луганському напрямку, близько 19-ї години та опівночі окупанти відкрили вогонь з мінометів по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське. 

Також заборонену Мінськими домовленостями зброю ворог застосував на Донецькому напрямку, в районах населених пунктів Піски та Старогнатівка, що під Волновахою. На Маріупольському напрямку тривали бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районах населених пунктів Пищевик, Гнутове, Водяне, Широкине.

За даними розвідки, минулої доби противнику нанесено втрат: 5 окупантів поранено. Втрат наших військ поточної доби немає. Один захисник Кримського під час обстрілу отримав поранення.
– додали у штабі.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
сьогодні, 08:40 Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
Ольга Черненко 79
Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
сьогодні, 07:30 Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 260
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
17 червня, 21:00 Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Денис Бігус 675
Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
17 червня, 20:30 Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
774
Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко
17 червня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко
1586
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук